Trucco bordeaux: Halo Smokey Eyes per occhi magnetici

L’Halo Smokey Eyes è un trucco sfumato che al centro della palpebra si illumina, grazie ad un colore spesso più chiaro ma quasi sempre metallizzato, ricco di riflessi. Halo, infatti, significa “alone” perché si crea un punto luce ben visibile, che fa risaltare l’occhio aprendo lo sguardo.

Realizzarlo è davvero semplice e ve lo mostro in questo video: ho scelto i toni del bordeaux e vinaccia della palette Iconic Blend di Cosmyfy con la quale ho realizzato la maggior parte del trucco, creando poi un punto luce all’angolo interno grazie a due ombretti molto luminosi di una palette di Charlotte Tilbury. Sulle labbra il rossetto di Debora Fulli x Cosmyfy, n.13, facente parte di un Kit.

È un makeup perfetto per gli occhi verdi ma non solo e si può realizzare combinando tanti colori diversi, per trucchi estrosi o più naturali.