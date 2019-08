Idee e significati del tatuaggio con gufo o civetta

editato in: da

I tatuaggi sono ormai entrati a pieno titolo tra le forme d’arte da praticare sul proprio corpo per ornarlo o per custodire nel tempo ricordi legati a momenti importanti della propria vita. Uomini e donne sempre più spesso scelgono di tatuare il proprio corpo per veicolare messaggi e comunicare attraverso i disegni impressi sulla propria pelle.

Di tattoo ne esistono di molteplici tipi, dai tribali alle scritte in lingue antiche fino ad arrivare ai classici tatuaggi che rappresentano animali di vario tipo.

Ogni creatura che viene tatuata porta con sé un significato ben preciso, ecco perché scegliere un tatuaggio con gufo piuttosto che con una fenice non è la stessa cosa.

Tatuaggio gufo significato

Chi decide di optare per un tattoo con gufo sa bene che questo tipo di tatuaggio ha un significato ben preciso, legato strettamente alle qualità del rapace e ai messaggi che esso veicola. Il gufo, da sempre, è infatti simbolo di saggezza e chiaroveggenza. Essendo un animale notturno infatti, il gufo è in grado di vedere anche al buio con i suoi grandi occhi e dunque il tatuaggio a forma di gufo simboleggia la volontà di tenere gli occhi ben aperti sul mondo che ci circonda, di essere saggi e misurati nei propri comportamenti. Tuttavia il gufo ha anche altri significati, meno “positivi”, che richiamano ad una dimensione più oscura e misteriosa.

Tattoo civetta o gufo: i significati nascosti

non hanno solo a che fare con la saggezza e la capacità di ponderare bene le proprie scelte, ma hanno anche un legame speciale con il mondo dark, dell’aldilà, della morte e della magia. Da sempre infatti gufi e civette, in quanto, hanno rappresentato il mondo della notte e dunque della morte e degli spiriti. Anzi in molte culture, come quella sumera, egizia e persiana, il gufo simboleggia proprio la morte e dunque scegliere un tatuaggio con gufo significa in un certo senso esorcizzarne la paura e affrontarla in modo coraggioso.

Non solo: i tattoo con civette e gufi simboleggiano anche la volontà di essere sempre in allerta, proprio come fanno questi uccelli durante la notte. Grazie alla loro capacità di ruotare la testa in modo consistente infatti, gufi e civette possono prevenire i pericoli da qualunque parte essi arrivino. Scegliere dunque di tatuarsi il gufo significa anche proteggersi da eventuali attacchi della cattiva sorte, così come portare sempre con sé la saggezza e la spiritualità legata a questo maestoso animale.

Gufo mandala e altri tattoo

Se avete scelto il tatuaggio con gufo saprete sicuramente che ne esistono tante versioni differenti. Ci sono i tattoo con gufi piccolini, perfetti da farsi tatuare su dita, polsi e caviglie o dietro la nuca, e i tattoo con gufi più grandi, ottimi per decorare braccia, cosce e polpacci o zone come spalle e pettorali per gli uomini. Inoltre si può scegliere tra i gufi tatuati in bianco e nero o a colori, e tra quelli minimal e quelli molto elaborati come il gufo mandala.

Tra i tatuaggi con gufo più richiesti c’è indubbiamente quello che rappresenta il gufo in modo estremamente realistico: l’animale viene tatuato in tutta la sua maestosità impreziosendo la pelle di chi si è fatto tatuare in modo unico. Se rappresentato appollaiato su un ramo, con fare calmo e compassato, il tattoo con gufo esprimerà tutta la vostra saggezza e vigilanza. Per le ragazze che amano invece il mood cartoon per il loro tatuaggi, c’è la possibilità di scegliere tra diversi tattoo di gufi e civette più teneri e simpatici, magari colorati in tonalità pastello e con occhioni grandi e dolci come quelli dei fumetti.

Molto in voga anche il tatuaggio con gufo e teschio, adatto soprattutto per chi ama le atmosfere dark e non ha paura di farsi tatuare due forti simboli di morte.

Naturalmente la scelta di tatuarsi un gufo è sempre molto particolare, soprattutto se si decide di accompagnare il disegno del maestoso rapace con altri simboli che per gli uomini possono essere appunto teschi o altri simboli forti, mentre per le donne saranno fiori e stelline, come a ricreare, attraverso il tattoo, il mondo naturale in cui è immerso solitamente l’animale.