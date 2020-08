Decorazioni semplici e delicate per le unghie

editato in: da

Realizzare nail art semplici è possibile anche senza essere un’estetista professionista e adatte a tutte coloro che vogliono sempre avere mani curate e originali senza esagerare. Grazie alle decorazioni sulle unghie è possibile rendere i propri outfit unici e divertenti, nonché risultare sempre eleganti o alla moda. La decorazione delle unghie può essere un vero tocco di originalità in grado di contraddistinguere subito una persona. Le unghie decorate possono essere realizzate attraverso diverse tecniche e con diversi materiali. La più classica e famosa è sicuramente la french manicure, ma esistono anche molte altre decorazioni in grado di rendere le proprie unghie originali.

Sfumata, degradè, spugnetta, dotticure, Moon Manicure, French inversa, 3D: qualunque sia il proprio stile oggi è disponibile una tecnica di decorazione unghie dedicata. Molte di queste tecniche sono però complesse da realizzare e possono essere applicate solo da professionisti. Molte altre nail art sono invece più semplici e possono donare un tocco ricercato e originale a chi le indossa. Ecco allora alcune delle tendenze tra le decorazioni unghie semplici da poter realizzare comodamente a casa.

La nail art semplici sono le nude con effetti speciali

Quando si tratta di nail art semplici da realizzare sicuramente è utile utilizzare i colori nude. Grazie infatti a questi colori meno sgargianti e più simili alla pelle le piccole imperfezioni si notano meno, per questo sono ideali anche per le mani meno esperte. Rendere originali e uniche le unghie con i colori nude è molto semplice: basta inserire dei piccoli decori, come una linea o un cerchio di un colore molto più deciso come il nero, il blu elettrico o il verde.

Un esempio? Una base beige o una French classica arricchita con una linea nera e un puntino, facili da realizzare ed originali. Un altro modo per esaltare il colore nude con decorazioni per unghie semplici è utilizzare uno smalto effetto “sparkling”, quindi brillantino o con all’interno dei brillanti. Una decorazione semplicissima è realizzare quattro dita con un colore nude, simile al rosa, e poi dipingere l’anulare con un colore brillantinato che lo riprenda, come l’oro rosa.

Le French alternative sono facili e originali

La French è una delle nail art semplici da realizzare a casa in poco tempo, ottenendo però sempre un effetto di classe ed elegante. La decorazione originale prevede una base trasparente o rosa chiara abbellita con uno strato bianco sottile, sulla punta dell’unghia. Il risultato è di classe e dona un aspetto curato alle mani, allungandole e rendendole più affusolate. Oggi sono moltissimi i disegni per unghie semplici da realizzare insieme alla French. Un esempio è la French al contrario, con il colore più chiaro come base e il rosa sulla punta. Un modo per ottenere una manicure originale e una nail art facile ma che colpisca è realizzare una French semplice, utilizzando però diversi colori. Un esempio? Alternare le unghie con colori differenti sia come base che come French, come il blu e l’azzurro, il viola, il rosa, il verde chiaro e il verde scuro, il giallo e l’arancione.

Giocare con le texture permette di ottenere nail art semplici e originali

Infine per realizzare nail art semplici ma degne della migliore estetista è sufficiente giocare con la texture dello smalto. Oggi in commercio sono disponibili infatti moltissimi smalto normali, semipermanenti e gel in grado di fornire una texture nuova. Un esempio? Lo smalto con lo stile “velluto” che una volta asciugato offre l’effetto morbido e caldo del velluto: ideale per ogni stagione! Tra i modi di realizzare unghie decorate ma leggermente più difficile da realizzare rientrano certamente quelle 3D. Questo tipo di nail art prevede l’applicazione di decorazioni tridimensionali, come brillantini, palline e paillettes. Abbinare questo tipo di decorazione a smalti colorati o a effetti come l’opaco può essere un modo unico per rendere le proprie mani originali e d’effetto.