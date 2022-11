Acconciature per le feste: tante idee non banali da copiare per fare un figurone

Fonte: 123rf

Con Natale alle porte non pensiamo solo al trucco natalizio, ma anche alle acconciature per le feste da replicare per la Vigilia, Natale, l’ultimo dell’anno, l’Epifania o per tutto dicembre, per essere super in tema, anche lato hairstyle. Tante idee per un acconciatura di Natale o per un’acconciatura Capodanno, per tutti i gusti e tutte le lunghezze: acconciature con glitter, acconciature con fiocchi, coda, mezzacoda, chignon, acconciature natalizie capelli corti e addirittura lucine nei capelli, per non farsi mancare davvero niente.

Acconciature glitter per Natale o Capodanno

Le acconciature glitter sono facili da realizzare ma di grande effetto, soprattutto per le feste, tra oro, argento, verde e rosso scintillante. In commercio esistono già paste gel glitter pronte da spalmare letteralmente sui capelli, ad esempio puoi realizzare una coda bassa e tirata, nascondere l’elastico con una ciocca di capelli e poi applicare sopra i glitter.

Puoi creare la pasta di glitter anche a casa, miscelando del gel a tenuta forte con dei glitter, purché di grandi dimensioni. Quelli troppo piccoli, infatti, potrebbero sembrare polvere e non creare un bell’effetto. Divertiti a creare la tua combinazione di colore preferita, miscelando varie tonalità e prova ad applicarli lungo una treccia classica. Un’acconciatura natalizia facilissima da realizzare e veloce.

Non è proprio un’acconciatura di Natale ma è un’idea capelli Capodanno perfetta: i fili orografici glitterati nei capelli. Puoi applicare i fili dal parrucchiere o provare a casa, ti basterà prendere qualche filo argentato, dorato o multicolor e legarlo ai capelli prendendo delle ciocche piccolissime, possibilmente nascoste per non far vedere il nodino. Tagliali poi della lunghezza desiderata e avrai ottenuto delle meches glitter che dureranno diversi giorni.

Idee acconciature con fiocco

I fiocchi nei capelli danno subito un’aria di festa, sono eleganti e romantici e un accessorio a basso costo ma di grande effetto per un’acconciatura di Natale. Puoi semplicemente creare una piega mossa con onde molto morbide, tirare le ciocche frontali dietro e appuntarle dietro la testa, scegliendo un fiocco di velluto, di raso, glitterato, più o meno grande e di un colore a tema come rosso, oro, verde, argento o blu.

Oltre al classico fiocco puoi usare anche un nastro, da intrecciare all’interno di una o più trecce ad esempio, per creare un semi raccolto dolce e delicato. Chiudi poi la treccia con un fiocco per un creare un’acconciatura per le feste davvero facile ma molto particolare.

Un po’ più difficile, sicuramente, ma non impossibile è creare un fiocco direttamente con i tuoi capelli, se li hai lunghi. Raccogli i capelli in uno chignon basso, lasciando le sezioni laterali libere. Crea il fiocco e fermalo con delle forcine, poi con una piccola ciocca che avrai lasciato da parte crea la parte centrale del fiocco e ferma anche’essa con delle forcine. Tentar non nuoce!

Capelli con lucine natalizie

Forse un po’ extra, ma per un’acconciatura di Natale davvero molto particolare hai mai pensato di usare delle lucine nei capelli? Sì, esatto, proprio come quelle dell’albero di Natale. Crea una treccia laterale molto morbida e tira leggermente i lembi per aprirla un po’. A questo punto inserisci le lucine per stupire davvero tutti alle cene e pranzi di questa stagione.

Ti serviranno, ovviamente, delle lucine a batterie e non alimentate a corrente. L’importante sarà poi nascondere l’interruttore e le batterie nei capelli, quindi cerca delle lucine che abbiamo una scatolina piccola e facile da camuffare con i capelli. Provale anche in uno chignon o in un raccolto, davvero elegantissimo.

In base al tuo outfit o al colore di capelli, scegli tra lucine calde, lucine fredde o lucine colorate per creare questo hairstyle, perfetto anche come acconciatura Capodanno. Se trovi quelle intermittenti, poi, non potrai in alcun modo non attirare l’attenzione con questo look super particolare.

Le acconciature natalizie semplici con mezzacoda

Se ami i capelli lunghi e sciolti ma prediligi anche la comodità e non ami che i capelli ti vadano sugli occhi, l’ideale per te sono le acconciature natalizie semplici con una mezzacoda. Puoi semplicemente arrotolare delle ciocche laterali su se stesse e poi fermarle dietro con un elastico trasparente o creare qualcosa di più elaborato, ma per il perfetto tocco natalizio in più procurati qualche accessorio a tema, ad esempio una coronino di vischio finto, da perfetta Regina o Re del Natale.

Per una mezzacoda facile ma perfetta per un acconciatura Capodanno, con due ciocche laterali di capelli crea due freccine, semplici o a spina di pesce. Portale dietro la nuca, incrociale tra di loro e fermale con delle forcine o qualche elastico trasparente. Arricchisci il tuo hairstyle con mollette e forcine gioiello, ad esempio con delle stelle o dei fiocchi di neve, per dare un tocco luminosissimo al tuo outfit.

Questa acconciatura natalizia semplice è davvero adatta a tutti, veloce da fare e a prova di incapace. Sui tuoi capelli naturali o, se preferisci, sui capelli lisci o con piega mossa, pettina una parte dei tuoi capelli indietro e fermali dietro la nuca con un elastico, come se tu volessi fare una coda alta. A questo punto, metti due o più elastici più o meno alla stessa distanza, per fermare mezzacoda creata e creare così delle “bolle” di capelli. Potrai usare elastici trasparenti, del tuo colore di capelli, gioiello o colorati, per dare un tocco in più.

Coda di cavallo: idee acconciature coda

Un’acconciatura per le feste classica e intramontabile è la coda di cavallo. Per renderla elegante e perfetta per questo periodo, crea una coda alta molto precisa, pettinando indietro con il gel eventuali baby hair o ciocche che sfuggono, per un risultato molto pulito. Fermala con un elastico gioiello o arrotola un filo di perle intorno ad un elastico semplice per ottenere in pochi minuti un’acconciatura davvero chic.

Non solo coda alta, anche la coda bassa può essere molto elegante. Per renderla meno anonima e noiosa puoi prima creare delle onde morbide con il ferro, poi raccogliere i capelli indietro lasciando sfuggire qualche ciocca per incorniciare il volto. Decorala poi con perle, brillantini, mollette gioiello o fiocchetti per un’acconciatura natalizia semplice e veloce.

Anche un elastico semplicissimo, ma del giusto materiale e colore può essere un’idea acconciatura di Natale o acconciatura di Capodanno perfetta. Ferma la tua coda, alta o bassa che sia, con uno scrunchie di velluto rosso o verde, da abbinare al tuo outfit natalizio o opta per uno scrunchie in tartan. Minima impresa, massima resa!

Hairstyle natalizi con chignon

Come può mancare lo chignon tra le acconciature natalizie? Sì, puoi realizzare il classico chignon alto e basso, ben tirato e ingollato o puoi realizzare delle trecce attaccate alla testa, tirarle indietro e arrotolare le trecce di capelli a formare uno chignon. Elegante, diverso, raffinato, facile da realizzare a quando sciglierai i capelli avrai una perfetta piega stile beach waves.

Un’altra versione meno classica dello chignon è quella che lascia le ciocche mosse libere dietro, invece che racchiuderle totalmente nella crocchia. Dovrai realizzare una piega mossa con il ferro, poi raccogliere i capelli indietro come per formare una coda. A questo punto, invece che arrotolare i capelli su se stessi, fermali in maniera morbida con delle forcine o delle mollette, cercando di lasciare la forma del boccolo. Puoi anche arricchire il tuo hairstyle con degli accessori a tema, come ad esempio piccole bacche rosse, pigne o rametti di abete finto.

Lo chignon basso è sempre molto elegante e raffinato ma se non hai capelli lunghissimi e vuoi renderlo davvero strepitoso, ti servirà un accessorio per rendere il tuo “bun” più corposo. È una sorta di ciambella, al cui centro dovrai inserire la tua coda di cavallo, bassa o alta che sia. Sposta la ciambella quasi fino in fondo ai capelli, poi inizia a girare l’accessorio su se stesso, in modo che i capelli ruotini a sua volta al suo interno. Quando avrai finito di arrotolare e arriverai alla sommità della testa, ferma il tutto con delle forcine e divertiti a decorare il tuo chignon.

Acconciature con trecce particolari

Basta con le solite trecce alla francese, a spina di pesce o boxer braids. Per fare qualcosa di diverso, mixa tutte queste trecce in un’unica acconciatura, per un effetto diverso e molto particolare e ricercato. Ad esempio, puoi far partire l’acconciatura con due trecce a spina di pesce laterali che poi si congiungeranno in un’unica treccia alla francese. Se ti piacciono, puoi anche inserire perle, fiori e fermagli gioiello.

Con le trecce si possono creare davvero tante combinazioni diverse per creare acconciature per le feste particolarissime. Non sono facili da realizzare, è vero, ma quando si impara che soddisfazione! Per fare qualcosa di diverso, puoi tingere temporaneamente i capelli di un colore natalizio, ad esempio rosso, verde, oro o argento. Tingi solo alcune ciocche, che intreccerai con i tuoi capelli naturali per creare un effetto sfumato diverso dal solito. E poi, quando laverai i capelli, tutto tornerà come prima.

Se vuoi realizzare una treccia come acconciatura di Natale o acconciatura di Capodanno, potresti optare per un’unica treccia che tenga i capelli all’indietro, lasciando libero il viso per realizzare un perfetto trucco per le feste, da abbinare ai giusti accessori.

Acconciature natalizie capelli corti e medio corti

Quando si parla di acconciature capelli si pensa subito ai capelli lunghi. Niente di più falso: puoi creare acconciature natalizie per capelli corti e medio corti. Ad esempio, crea due boxer braids che vadano dietro la testa e cospargi la riga centrale che avrai creato di glitter, per un tocco davvero festoso.

Per creare un’altra idea carina per un’acconciatura natalizia capelli corti ma soprattutto facile, crea qualche onda con la piastra. Arrotola poi le delle ciocche laterale di capelli su se stesse, aggiungendo sempre qualche ciocca nuova finché non arriverai dietro la testa. A questo punto fissa con delle forcine o delle mollette gioiello.

Puoi anche creare una coronino di trecce, facendone due che partano dalla parte frontale laterale del viso e che si congiungano sulla nuca. Applica poi forcine, perle, mollette gioiello o fiocchi per creare un’acconciatura natale o acconciatura capodanno anche se hai i capelli corti.

Mai provato il mix di trecce, codine e fiori? Dopo aver realizzato una piega mossa, crea delle piccole trecce casuali sulla testa o ferma delle ciocche più volte lungo la loro lunghezza con degli elastici trasparenti. Inserisci poi dei piccoli fiori, bacche, perle o qualsiasi cosa ti venga in mente per creare la tua acconciatura di Natale.