Dermaroller: cos’è e come funziona

Fonte: 123RF

Fra i beauty tool più cool del momento c’è senza dubbio il dermaroller, un rimedio di bellezza capace di rivoluzionare la tua beauty routine regalandoti una pelle soda e turgida, priva di imperfezioni e rughe. Tutto grazie a uno strumento che permette di stimolare al massimo la produzione di collagene, cancellando i segni del tempo. Non a caso sono tantissime le star che si sono lasciate conquistare dal dermaroller, da Kim Kardashian a Jennifer Aniston, passando per Demi Moore e Angelina Jolie.

I benefici del dermaroller

I benefici del dermaroller sono numerosi e riguardano non solo il viso, ma anche il corpo. Questo beauty tool è un ottimo antirughe: stimola infatti la produzione del collagene, una sostanza che rende la pelle elastica soprattutto dopo i 25-30 anni quando l’epidermide inizia a produrne di meno. Non solo: questo strumento permette di minimizzare i segni dell’acne, macchie scure e cicatrici. Da subito la pelle risulta più levigata, elastica e luminosa, con un incarnato e un colorito sano. Inoltre è utile per chi soffre di occhiaie e borse, se applicato – sempre con grande delicatezza – nel contorno occhi.

Come funziona

Il dermaroller non è altro che un rullo con micro-aghi minuscoli che, scivolando sulla pelle del viso, penetrano in profondità, superando l’epidermide. Le micro lesioni che provoca sono indolori e molto piccole, ma consentono di attivare il flusso sanguigno e la naturale produzione di collagene. Proprio per questo il dermaroller andrebbe utilizzato prima di iniziare la beauty routine allo scopo di potenziare l’azione dei prodotti viso.

Come si usa e ogni quanto

Come si utilizza il dermaroller? Innanzitutto andrebbe sempre disinfettato con cura ad ogni uso con uno spray disinfettante. Gli aghi infatti penetrano nella pelle e causano lesioni al viso, per questo dovranno essere molto puliti. Dopo aver usato lo spray ricordati di passare sotto l’acqua calda il dermaroller, poi fallo asciugare completamente. Ripeti questa routine anche dopo l’utilizzo per assicurarti la massima igiene.

Perché il dermaroller agisca al meglio pulisci con cura la pelle. Utilizza un prodotto ad hoc, poi applica il siero oppure la crema. Infine passa il roller sull’area da trattare ricordandoti di essere molto delicata, senza esercitare pressione. Per un’azione efficace il dermaroller dovrebbe passare sull’area da trattare 8-10 volte, solo in questo modo riuscirai a ottenere il risultato che desideri. Ad ogni cambio di direzione solleva il roller per evitare di danneggiare l’epidermide.

Quando non usarlo

Per ottenere i massimi benefici è essenziale usare il dermaroller con costanza, inserendolo nella propria beauty routine. In caso contrario infatti il rischio è quello di perdere tutti i vantaggi di questo beauty tool. L’ideale sarebbero tre sedute a settimana, aggiungendone qualcuna in più nel caso di inestetismi gravi da trattare. Infine dopo il trattamento sarebbe meglio usare un prodotto specifico, utile per lenire l’epidermide e nutrirla.

Tipologie di dermaroller e trattamenti

Prima di inserire il dermaroller all’interno della propria beauty routine è importante prendere in considerazione alcune cose. Chiedere consiglio al dermatologo potrebbe essere una buona idea per trovare il modello giusto in base al proprio tipo di pelle. In commercio si possono trovare principalmente due tipologie di dermaroller che si differenziano in base alla lunghezza degli aghi: da 0,3 mm oppure da 0,5 mm. All’inizio sarebbe preferibile scegliere uno strumento con aghi piccoli per evitare traumi eccessivi alla pelle e procurarsi il materiale per disinfettare il beauty tool, riducendo così il rischio di allergie.