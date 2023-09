Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Con la nascita e la diffusione dei social network l’entusiasmo era alto e condiviso: finalmente, tutti, avremmo potuto tenerci facilmente in contatto con amici e parenti da qualsiasi parte del mondo. Le cose poi sono cambiate, sono naturalmente evolute, e la smania di essere perennemente connessi ha svelato il suo lato più oscuro. Ma le intenzioni, quelle più nobili, non hanno smesso di esistere come dimostrano le amicizie e gli amori nati sul web e tutti quei legami che si mantengono anche grazie ai social. Lo dimostra anche la storia che stiamo per raccontarvi, quella di tre sorelle che dopo essere state separate e adottate, si sono ritrovate dopo oltre 50 anni grazie a Facebook.

È una vicenda bellissima, quella raccontata dal Corriere del Mezzogiorno, una favola moderna con un lieto fine emozionante e inaspettato che ha fatto il giro del web commuovendo tutti. Le protagoniste di questa storia sono Vincenza, Annamaria e Giovanna, tre sorelle originarie di San Severo che si sono dette addio quando erano ancora piccolissime.

Le tre, dopo aver trascorso del tempo in un orfanotrofio sono state adottate da famiglie diverse, situate in diverse parti d’Italia e quindi separate. Ma la forza di alcuni legami, come ci insegnano le nostre stesse esperienze, è destinata a non esaurirsi mai neanche di fronte al tempo e alle distanze.

Così Giovanna, che ha custodito con cura quel ricordo d’infanzia ancora vivido, ha scelto di sfruttare tutta la bellezza dei social network per trovare le sue sorelle. La donna, che attualmente vive in Sicilia, è riuscita a individuare sua sorella minore, Annamaria, che aveva solo un anno quando si sono separate.

Le due hanno così iniziato a scriversi, a raccontarsi e a parlarsi come non erano riuscite a fare quando erano bambine. Intanto anche Vincenza, che vive a Sannicandro di Bari, era stata rintracciata. Bisognava solo scegliere la data e il luogo di quell’incontro che tutte e tre aspettavano da una vita.

“Facebook mi ha aiutato tantissimo” – ha dichiarato Giovanna al Corriere del Mezzogiorno – “Attraverso i social ho contattato Annamaria, le ho parlato di noi. Ci siamo tenute in contatto per circa cinque mesi, fino a quando non sono riuscita ad organizzare il mio viaggio a Ruvo di Puglia per poterla finalmente abbracciare insieme a mia sorella Vincenza”.

Come nelle favole più belle, le tre si sono incontrate e stringendosi in un abbraccio che è mancato per 53 anni colmando così in un solo istante tutti i vuoti creati dalla reciproca assenza. “Sarà difficile potersi vedere con frequenza, per via della distanza. Ma sono immensamente felice di aver ritrovato Annamaria e Vincenza. Lo desideravo tanto” – ha dichiarato Giovanna – “Pensavo di essere sola e invece, da qualche mese, ho scoperto di avere dei fratelli”.

Giovanna ha raccontato che, in realtà, sapeva di non essere sola già da tempo e che in tutti questi anni ha provato più volte a rintracciare Annamaria, ma senza successo. Alla fine ci è riuscita proprio grazie ai social network, ritrovando quella famiglia perduta oltre mezzo secolo fa. Un lieto fine, il loro, coronato da una promessa: quella di non perdersi mai più.