Dalma Maradona ha raccolto il testimone di suo padre Diego e ha impresso il bacio sulla fronte del massaggiatore del Napoli Salvatore Carmando

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IPA Salvatore Carmando e Diego Armando Maradona

Quasi quarant’anni dopo il primo scudetto del Napoli, Salvatore Carmando ha ritrovato a Buenos Aires il bacio sulla fronte che lo ha legato per anni a Diego Armando Maradona. Questa volta a darglielo è stata Dalma Maradona, primogenita del Pibe de Oro, che ha riproposto con dolcezza il rito con cui suo padre e Salvatore si salutavano prima di ogni partita.

La scena è nata in un clima raccolto, quasi familiare, a casa di Daniel Arcucci, giornalista argentino e biografo di Diego, che ha voluto organizzare un incontro speciale. Intorno a Salvatore si sono ritrovati Claudia Villafañe, prima moglie del campione, la figlia Dalma, Fernando Signorini, storico preparatore atletico di Maradona, e un gruppetto di amici partenopei. Lui, commosso, ripeteva a tutti di vivere una delle giornate più belle della sua vita.

Chi è Salvatore Carmando, il massaggiatore di Maradona

Salernitano, cresciuto a due passi dallo stadio Vestuti, Salvatore Carmando è stato per decenni il primo massaggiatore del Napoli, fino al 2009, e ha prestato le sue mani anche alla Nazionale italiana. Negli anni dei primi due scudetti azzurri si prendeva cura delle gambe più preziose del calcio mondiale, quelle del numero 10 argentino.

Tra spogliatoi, trasferte e lunghe chiacchierate, il rapporto tra Carmando e Maradona è diventato un’amicizia profonda. Diego lo volle con sé al Mondiale di Messico ’86, nello staff dell’Argentina: Salvatore, ha raccontato, lo massaggiava per un’ora intera prima di ogni gara e visse da vicino il trionfo del suo amico. Fu ancora lui la persona che Diego chiese di vedere a USA ’94, nel momento più doloroso della carriera. Quel filo è rimasto saldo fino alla fine, tra telefonate piene di battute in napoletano: l’ultima risale all’ottobre 2020, poche settimane prima della scomparsa del campione.

Dalma Maradona e il bacio sulla fronte a Carmando: un rito che torna a vivere

Quel bacio pre-partita è entrato nella leggenda azzurra, al punto che i tifosi lo celebrano ancora oggi in uno dei loro cori più affettuosi. Per il popolo napoletano è diventato un simbolo di quegli anni, un piccolo rito di complicità tra due uomini che si volevano bene.

Dalma Maradona è nata a Buenos Aires il 2 aprile 1987 e aveva poco più di un mese quando il Napoli festeggiò il suo primo scudetto. Troppo piccola per ricordare quelle domeniche, oggi ha voluto essere lei a ricostruire la scena: si è avvicinata a Salvatore e gli ha posato un bacio sulla fronte, ripetendo il gesto che apparteneva a suo padre. Il video, pubblicato da Arcucci su Instagram, è rimbalzato sulle pagine dei tifosi, da Napoli fino all’Argentina.

Il viaggio di Salvatore in Sudamerica gli ha regalato anche altre emozioni: la visita alla casa di Diego, una partita del Boca Juniors e lo scambio di una maglia appartenuta a Maradona con quella di un bomber xeneize.

Per anni le mani di Salvatore hanno sciolto la fatica dalle gambe di Diego, un’ora per volta, nel chiuso di uno spogliatoio dove entravano in pochi. Era lui a prendersi cura del campione, a rimetterlo in sesto dopo i calci degli avversari e a tenergli su il morale nei giorni storti. A Buenos Aires i ruoli si sono scambiati: a prendersi cura di lui, per il tempo di un bacio, è stata Dalma.