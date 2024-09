Zucchero compie 69 anni: le 10 canzoni più belle del cantante

Fonte: Ufficio stampa Zucchero Zucchero

Zucchero, all’anagrafe Adelmo Fornaciari, è uno degli artisti italiani più iconici e riconosciuti a livello internazionale. Con un sound che unisce blues, rock e sonorità mediterranee, Zucchero ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Il 25 di settembre il cantante compie 69 anni continuando a lavorare su bellissimi progetti: il nuovo singolo Amor che muovi il sole, cover del brano My Own Soul’s Warning dei Killers e la promessa di un nuovo album in uscita tutto da scoprire. In attesa di poterlo ascoltare ancora e per festeggiare il suo 69esimo compleanno, ecco dieci canzoni che hanno segnato la sua carriera.

Zucchero, le 10 canzoni più belle

Senza una donna

Impossibile non iniziare la lista delle canzoni più belle di Zucchero senza citare Senza una donna. Uscita nel 1987 e contenuta nell’album Blue’s, Senza una donna è uno dei brani più celebri del cantante: un inno malinconico all’amore perduto scritto durante un periodo difficile della sua vita.

La versione in duetto con Paul Young ha fatto il giro del mondo, portando Zucchero alla ribalta internazionale. La melodia struggente e il testo intenso rendono questo pezzo un classico senza tempo.

Diamante

Parte dell’album Oro incenso & birra, Diamante è una delle ballad più amate della discografia di Zucchero. La canzone, uscita nel 1989, è un inno alla memoria e agli affetti più cari ed è dedicata alla nonna del cantante, di cui porta il nome. Una figura centrale nella vita dell’artista a cui ha voluto regalare un pezzo delicato, con un testo scritto da Francesco De Gregori.

Il mare impetuoso al tramonto

Con un titolo che evoca immagini poetiche, Il mare impetuoso al tramonto è una canzone che incarna perfettamente la capacità di Zucchero di creare atmosfere suggestive e intense. Il pezzo è un mix di passione e poesia, con una melodia che rimane impressa. Parte dell’album Oro incenso & birra, la canzone non è mai stata pubblicata come singolo, ma i fan continuano a richiederla durante i concerti.

Diavolo in me

Decisamente più energica è Diavolo in me: un’esplosione di rock e blues dal ritmo travolgente contenuta anche nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre di Rolling Stone. Una delle canzoni più riconoscibili e amate di Zucchero con un videoclip girato a New Orleans, una città che ha profondamente influenzato il suo stile musicale.

Miserere

Uscita nel 1992, Miserere è un capolavoro di fusione tra opera e blues, una canzone nata da un periodo difficile del cantante che ha scritto un testo intramontabile diventato ancora più prezioso grazie al duetto tra Zucchero e Luciano Pavarotti.



Nei provini iniziali la parte tenorile era stata incisa da Andrea Bocelli, che al tempo era ancora agli albori del suo successo. Un pezzo amato in tutto il mondo tanto che la sua versione inglese è stata scritta dallo stesso Zucchero insieme a Bono degli U2.

Per colpa di chi?

Altro pezzo energico, ironico e divertente, è Per colpa di chi?: contenuto in Spirito DiVino, è uno dei brani più amati di Zucchero. Con il suo ritmo coinvolgente e il testo giocoso, questa canzone ha conquistato il pubblico fin dalla sua uscita, diventando un pezzo iconico e immancabile nei concerti dell’artista.

Il brano rappresenta perfettamente la capacità di Zucchero di mescolare ironia e profondità, regalando al pubblico un pezzo che, pur nella sua leggerezza, sa farsi ricordare.

La canzone è caratterizzata da un sound che mescola blues, funk e pop, creando un’atmosfera festosa che invita a lasciarsi andare e a ballare.Questa canzone, oltre a essere un successo discografico, è diventata nel tempo un vero e proprio inno nei concerti di Zucchero.

La popolarità del brano si estende oltre il mondo della musica: è diventato un riferimento culturale, utilizzato in contesti sportivi come un inno di squadra. In particolare, la squadra calcistica del Toro l’ha spesso dedicata ad Andrea Belotti, ex capitano della squadra, in riferimento al suo soprannome di “Gallo”.

Baila (Sexy Thing)

Nel 2001 Zucchero pubblica Baila, un brano che è un mix di sensualità e ritmo capace di conquistare il pubblico di tutto il mondo. Con la sua melodia accattivante, la canzone è diventata una hit internazionale, usata in numerosi film e spot pubblicitari. Il brano ha infatti avuto un tale successo da essere reinterpretato in varie lingue, contribuendo a far conoscere Zucchero anche al di fuori dell’Italia.



Wonderful life

Contenuta in All the Best, un album che raccoglie alcuni dei maggiori successi della carriera di Zucchero, Wonderful Life è una cover che rende omaggio al classico di Black con una versione delicata e nostalgica. La scelta di reinterpretare un brano così iconico dimostra non solo il rispetto di Zucchero per la musica internazionale, ma anche la sua capacità di adattare canzoni al suo stile unico.

La sua interpretazione è stata in grado di mantenere la magia dell’originale, arricchendola però con una profondità emotiva che solo la sua voce sa donare. In questo brano, Zucchero riesce a trasmettere una dolce malinconia, capace di avvolgere l’ascoltatore in un’atmosfera di riflessione e introspezione.

Vedo nero

Con Vedo nero, Zucchero dimostra la sua capacità di rinnovarsi senza perdere la sua identità. Il ritmo vivace e il testo ironico ne fanno uno dei pezzi più rappresentativi della sua maturità artistica. Il titolo dell’album in cui è contenuta, Chocabeck, è un termine dialettale emiliano che significa “becco che fa rumore”, un riferimento affettuoso alle sue radici.

Amor che muovi il sole

Riferimento d’obbligo per Amor che muovi il sole, la canzone presentata in anteprima al concerto di Udine nel 2024 e pubblicata il 27 settembre da Zucchero in occasione dei suoi 69 anni. Il brano, che è una reinterpretazione di My Own Soul’s Warning dei The Killers, vede un adattamento del testo in lingua italiana scritto proprio da Zucchero.

“Non posso più sopportare un mondo senza l’amore che tutto muove – afferma Zucchero – Questo è il senso di Amor che muovi il sole che non è una traduzione letterale del brano dei Killers, ma è un adattamento fatto da me per far suonare la canzone in italiano alla Zucchero”.



Un brano che parla dell’amore in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica capace di muovere il sole, le stelle e il mare: energia vitale che dà significato e ordine al mondo. La canzone anticipa l’uscita dell’album Discover II, disponibile dall’8 novembre 2024. Un progetto in cui il cantante rende sue alcune delle canzoni a cui è più affezionato.