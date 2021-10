William Shaltner, l’ex moglie Elizabeth e le figlie del capitano Kirk di Star Trek

William Shatner vola nello spazio e questa volta davvero. Dopo avere interpretato per anni il capitano Kirk nella serie cult Star Trek l’attore corona ora il suo sogno di fluttuare davvero tra le stelle con la Blue Origin, la capsula razzo di vola nello spazio e questa volta davvero. Dopo avere interpretato per anni il capitano Kirk nella serie cult Star Trek l’attore corona ora il suo sogno di fluttuare davvero tra le stelle con la Blue Origin, la capsula razzo di Jeff Bezos che ha ormai sdoganato il turismo astronomico.

Shatner, alla veneranda età di 90 anni, sarà la persona più anziana ad essere mai andata nello spazio. Il viaggio dovrebbe durare solo 10 minuti, con la capsula completamente automatizzata che raggiunge un’altitudine massima di circa 66 miglia (106 chilometri) prima di fare ritorno nel deserto grazie a un paracadute. “Siamo solo all’inizio, ma com’è miracoloso questo inizio. Com’è straordinario far parte di questo inizio”, ha detto Shatner in un video pubblicato da Blue Origin alla vigilia del volo. “Sembra che ci sia una grande curiosità per questo personaggio immaginario, il Capitano Kirk, che va nello spazio. Quindi andiamo avanti e godiamoci il viaggio“, ha aggiunto.

Chi è Elizabeth, la quarta moglie di William Shatner

L’attore è stato sposato ben quattro volte nel corso della sua vita, l’ultima delle quali con la fotografa Elizabeth Martin, con cui è convolato a nozze nel 2001. I due sono stati sposati per ben 18 anni, poi nel 2019, quando Shatner aveva già 88 anni, la scelta di separarsi.

Insieme condividevano l’amore per i cavalli, che possedevano e allevavano. Per questo, al momento del divorzio gran parte delle contrattazioni si è soffermata sulla divisione dei loro animali preferiti. L’ex capitano Kirk ha tenuto due cani e due dei quattro cavalli che possedeva con Elizabeth, alla quale sono rimasti gli altri due e la possibilità di avvalersi di un allevatore che ne garantisca il benessere, oltre a una “buona uscita” di 2 milioni di dollari. La coppia ha diviso anche il patrimonio immobiliare, ma sarà Shatner a mantenere i diritti su Star Trek.

I due, comunque, sono rimasti in buoni rapporti, tanto che per i 90 anni dell’attore hanno festeggiato trascorrendo la giornata insieme.

Chi sono le figlie di William Shatner

Come detto, Elizabeth Martin è stata la quarta moglie di William Shatner. In precedenza l’attore era stato sposato con la collega Gloria Rand, con cui è stato dal 1956 al 1969 e ha avuto tre figlie: Leslie Carol (1958), Lisabeth (1961) e Melanie (1964).

Nel 2016 l’attore era stato coinvolto in una causa di risarcimento da parte di un uomo che sosteneva di essere suo figlio illegittimo. Peter Sloan, questo il suo nome, aveva richiesto 170 milioni di dollari per mettere il presunto padre di fronte alle sue responsabilità: 90 milioni per danni punitivi, 50 milioni per sofferenza fisica e morale e 30 milioni per risarcimento danni.

Secondo i tabloid americani, Shatner aveva effettivamente ammesso nel 1984 di essere il padre biologico dell’uomo, salvo intimargli di mantenere il segreto sulla faccenda e rifiutare di sottoporsi al test del dna nel 2011. Negli ultimi anni, però, ha rinnegato tutto: ““I miei figli sono la mia vita. Ne ho tre in totale: Leslie, Lisabeth e Melanie”, ha scritto sui social commentando la vicenda.