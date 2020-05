Addio a Richard Herd, attore di Visitors, Star Trek e Seinfeld

editato in: da

Il mondo del cinema perde una delle sue stelle: Richard Herd, famoso attore americano, si è spento all’età di 87 anni. Lo ricordiamo per alcuni grandissimi successi degli anni ’80, tra cui Visitors e Star Trek.

Ad annunciare la scomparsa di Richard Herd è stata sua moglie, Patricia Crowder Herd: l’attore è morto il 26 maggio 2020 nella sua casa di Los Angeles, a seguito dell’insorgenza di alcune complicazioni legate ad un tumore. La sua è stata una carriera lunga e florida, che lo ha portato a diventare uno dei volti più noti della tv e del cinema americano tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80.

Classe 1932, Richard Herd era figlio di Katherine e Richard Herd Sr., un ingegnere morto durante un incidente su un jet quando l’attore era ancora un bambino. Il suo esordio al cinema risale al 1970, quando ha affiancato Arnold Schwarzenegger nel film Ercole a New York. Altri ruoli di minore importanza si sono susseguiti nel decennio successivo, mentre Richard faceva capolino anche sul piccolo schermo. Ed è proprio in tv che l’attore ha raggiunto il successo: in particolare, i fan lo ricordano nei panni del Comandante Supremo John in Visitors, miniserie del 1983 che ha ottenuto grandi riconoscimenti, e nel suo sequel andato in onda l’anno seguente.

Il nome di Herd è rimasto nella storia della tv fantascientifica del secolo scorso, grazie a diverse altre apparizioni in show del calibro di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Voyager. Ma Richard ha in curriculum numerosi ruoli così diversi tra loro da averlo reso un attore poliedrico ed estremamente versatile. Rimarrà indimenticabile nei panni del capitano Dennis Sheridan nella serie tv poliziesca T.J. Hooker, così come nella sitcom Seinfeld, che nella seconda metà degli anni ’90 lo ha visto impegnato nel ruolo di Mr. Wilhelm.

Richard Herd ha avuto anche una vita sentimentale piuttosto movimentata. Si è sposato tre volte: nel 1954 è convolato a nozze con l’attrice Amilda Cuddy, ma la loro unione è durata pochi mesi. In seguito, Richard ha portato all’altare Dolores Wozadlo, che gli ha dato i suoi due figli Richard Jr. ed Erica. Solo nel 1980 ha trovato la sua anima gemella in Patricia Ann Crowder, anch’essa attrice affermata. Ed è stata lei ad accompagnarlo per quarant’anni, vegliando al suo capezzale nei suoi ultimi giorni.