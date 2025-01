Fonte: IPA Wanda Nara

Continuano i colpi bassi, le dichiarazioni e gli scontri a distanza tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L’ex coppia d’oro del calcio infatti sta vivendo un periodo davvero complicato, seguente alla decisione di dividere le loro strade definitivamente. I due non sembrano trovare facilmente un accordo e un’armonia, continuando a essere protagonisti delle pagine rosa di tutto il mondo con sempre nuove rivelazioni.

Di recente Mauro Icardi ha ufficializzato, per la prima volta, la sua relazione con la cantante China Suárez, che è stata descritta dall’ex moglie del calciatore diverse volte come la causa della rottura del loro matrimonio. Wanda Nara, invece, ha prima reso pubblico il suo rapporto amoroso con il rapper L-Gante e, in seguito, ha preso la decisione d’interrompere la loro storia d’amore per dedicarsi completamente ai suoi figli.

Però sembra che la conduttrice televisiva abbia trovato, adesso, un nuovo alleato: Maxi Lopez. L’ex marito dell’opinionista sarebbe al suo fianco in questo momento davvero difficile.

Wanda Nara, la cena con Maxi Lopez

Wanda Nara non avrebbe preso molto bene le ultime rivelazioni dell’ex marito Mauro Icardi, che ha annunciato su Instagram ufficialmente di essere felice al fianco di China Suárez, sua acerrima nemica. Il calciatore si è lasciato andare anche a diverse accuse pesanti nei confronti della showgirl, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle loro figlie Francesca e Isabella.

Le esternazioni dello sportivo avrebbero mandato su tutte le furie Wanda Nara che, però, ha deciso di non replicare attraverso i social networks, dove ha condiviso invece gli scatti di una serata rilassante all’insegna del barbecue: “È andata molto, molto bene”.

In uno dei contenuti social della conduttrice televisiva si nota un dettaglio che fa pensare che a tavola con lei ci fosse anche Maxi Lopez, suo primo marito e padre dei suoi tre figli maschi. Si nota, infatti, un tatuaggio a forma di croce sulle dita della mano destra di un suo ospite, che sarebbe identico a quello fissato sulla pelle del famoso calciatore.

Sembra quindi che Maxi Lopez sia sostenendo l’ex moglie in questo suo momento delicato con Mauro Icardi. Dal canto suo lo sportivo sentirebbe molto la mancanza dei primi figli di Wanda Nara, come svelato da Ángel de Brito: “Mauro se li è fatti tatuare, ha condiviso con loro dieci anni, da quando erano piccoli, li ha praticamente cresciuti e ora non si parlano nemmeno… Non vogliono avere niente a che fare con lui”.

Wanda Nara, stato d’animo

Wanda Nara ha deciso di non commentare ufficialmente la notizia della relazione di Mauro Icardi e China Suárez ma, raggiunta da un giornalista, avrebbe spiegato che in questo momento si sta occupando solo delle sue figlie, come rivelato da Pronto: “Mi dice che ci sono situazioni con le sue figlie, cose che stanno accadendo e di cui non posso dire molto. Ma fondamentalmente si sta dedicando a quello ed è per questo che non viene mostrato così tanto dai media”.

La conduttrice televisiva non avrebbe apprezzato che le bambine abbiano passato diverso tempo con la nuova fidanzata del suo ex marito: “Era calma e si occupava di queste cose. Ha ammesso anche che quello che le dà più fastidio è che i giorni in cui Mauro stava con le ragazze… C’era sempre anche la China”.