Giordana Angi è una delle cantanti uscite dalla scuola di Amici, che sono riuscite a farsi spazio nel mondo della musica. L’artista, infatti, ha partecipato all’edizione 2018/2019 del famoso talent show, classificandosi seconda. Nel corso della sua partecipazione alla trasmissione televisiva la cantante è riuscita a dimostrare il suo talento e, da allora, Giordana Angi continua a affascinare il suo pubblico con il suo talento artistico.

Presto una nuova canzone della cantante verrà rilasciata in quattro lingue diverse. Giordana Angi, infatti, è pronta a pubblicare il singolo Foto, ascoltabile dalla notte di giovedì 19 ottobre.

Foto, il messaggio del nuovo singolo di Giordana Angi

Giordana Angi è pronta a pubblicare un nuovo singolo. Nella notte del 19 ottobre, infatti, uscirà su tutte le piattaforme di streaming il suo primo singolo internazionale. Infatti la canzone verrà resa disponibile direttamente in quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. La canzone s’intitolerà Foto per i sostenitori italiani e spagnoli dell’artista, in Francia il pezzo si chiama Photo ed è già uscito lo scorso primo settembre. Infine, la versione inglese del nuovo singolo avrà come titolo Picture.

La canzone di Giordana Angi, che verrà presto pubblicata, parla delle fotografie e del loro magico potere. Infatti gli scatti riescono a fermare, in qualche modo, il tempo e la vita delle persone. I sentimenti, le emozioni, gli attimi diventano eterni grazie alle foto: “Come una foto siamo immortali, si dentro una foto siamo immortali”.

Giordana Angi ha registrato e prodotto il brano tra Roma, Parigi, Londra, Los Angeles e New York. La cantante ha già intrapreso una carriera internazionale nel mondo della musica. Infatti Giordana Angi occupa la terza posizione nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio francesi con il duetto J’etais pas fait pour le bonheur, cantato in coppia con Pascal Obispo.

Giordana Angi presenta la sua nuova canzone su Instagram

Giordana Angi presenterà presto al suo pubblico il brano Foto, che uscirà contemporaneamente in diversi paesi. La cantante ha raccontato il suo nuovo pezzo ai suoi ammiratori con un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale.

La cantante ha parlato del suo rapporto con la musica e la scrittura: “4 versioni della stessa canzone in 4 lingue usciranno a mezzanotte. Italiano, spagnolo, francese e inglese. La vita sa essere dura ma bellissima e durante gran parte del mio tempo la mia penna, la musica sono state la mia casa. La penna e la musica sono le mie radici dell’anima”.

Giordana Angi, inoltre, ha spiegato la scelta di tradurre il suo brano in ben quattro lingue diverse: “Sono così felice di estendere la mia voce attraverso altre lingue, ho sempre pensata che la musica è di per sé un linguaggio ma sono felice di estendere questo linguaggio in maniera più precisa e di essere in grado di comunicare con tutti voi nel migliore dei modi”. Infine l’artista ha voluto lanciare un messaggio di forza ai suoi sostenitori, ringraziandoli per tutto il sostegno ottenuto in questi anni: “Siate voi stessi, e non lasciate che qualcuno vi butti giù. Grazie a voi e a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni. Con tutto l’amore che ho”.