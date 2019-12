Vieni da me, la Trevisan si confessa: “Pago ha sofferto tanto”

editato in: da

Da settimane si parla del presunto ritorno di fiamma tra Miriana Trevisan e Pago, dopo che quest’ultimo ha visto interrompersi bruscamente la sua storia d’amore con Serena Enardu nel corso di Temptation Island Vip. La splendida showgirl è stata oggi ospite della quotidiana puntata di Vieni da me per raccontare come stanno davvero le cose tra lei e il suo ex compagno.

Caterina Balivo ha introdotto l’argomento mostrandole una camicia strappata e ricucita, proprio come è accaduto alla storia tra Miriana e Pago. I due si sono sposati nel 2003, per poi lasciarsi solamente 3 anni dopo. Ma nel 2008 si sono riavvicinati e ci hanno riprovato, convolando a nozze una seconda volta e mettendo al mondo il loro unico figlio Nicola. Tuttavia, ad un certo punto le loro vite hanno imboccato strade separate: nel 2013 si sono detti addio definitivamente.

Mentre la Trevisan ha iniziato una relazione con Giulio Cavalli, conclusasi poco prima dell’estate 2019, Pago ha incontrato Serena Enardu e si è innamorato. Anche a lui non è andata molto bene, dal momento che la sua storia si è infranta a Temptation Island Vip – tra l’altro pochi mesi dopo che la stessa cosa era accaduta a Miriana. È bastata questa coincidenza a far scatenare il gossip: in molti sono convinti che tra i due ex coniugi la fiamma della passione possa essersi rinfocolata improvvisamente.

“No, in realtà ci stimiamo molto, abbiamo un bambino insieme che amiamo tantissimo” – ha risposto la Trevisan alla domanda di Caterina Balivo. “C’è un bel rapporto, un rapporto affettuoso, e questo nostro figlio lo sente molto. Ma c’è solo questo tipo di rapporto”. In merito al legame che li unisce, la showgirl ha poi confessato: “Lui ha sofferto veramente per la sua fidanzata, di recente. Me ne ha anche parlato, perché a volte parliamo delle nostre cose private. Tra di noi c’è affetto e basta”. Poco dopo, l’intervista si è poi spostata su un altro argomento altrettanto piccante, quello riguardante Serena Enardu.

Al momento della separazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Pago, la Trevisan si è apertamente schierata in difesa del suo ex marito e ha dichiarato di non ricordare neanche chi fosse la Enardu. Parole dure, che però vanno viste in un’altra ottica: “Ho detto la verità, negli anni in cui loro sono stati insieme non ho mai avuto l’occasione di conoscerla. Lei vive in Sardegna, e quando Nicola va a trovare il papà non vado anche io. Per me l’importante è stato sempre quello che diceva mio figlio. Lui stava bene ed era contento quando si vedevano, mi ha detto che lei era stupenda e dolcissima“.