Vieni da me, Ascanio del GF in lacrime per Katia e i figli

Di coppie nate nella casa del Grande Fratello ce ne sono state tante, ma se ce n’è una che testimonia che l’amore vero può nascere anche in situazioni inaspettate e poi durare a lungo, quella è la coppia formata da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti.

È il 2005 quando il pronipote di Papa Pio XII e la bionda lombarda si incontrano nella casa di Cinecittà. Quando iniziano il reality, come tutti i concorrenti, sanno che quell’esperienza cambierà almeno un po’ le loro vite, ma non si immaginano che, entrando nella casa, non stanno solo iniziando un programma televisivo, ma stanno andando incontro al loro destino.

Un destino che aveva in serbo per loro un amore che, a distanza di tanti anni ancora dura e che li ha portati a sposarsi e a creare una famiglia con la nascita di Matilda prima e di Tancredi poi. Un amore che si rifletteva negli occhi di Ascanio Pacelli mentre lo raccontava ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me.

Ascanio ha spiegato quanto oggi, per lui, la famiglia sia il punto di riferimento più grande ed è arrivato a commuoversi parlando della moglie e dei loro bambini. “Adoro i miei figli, li guardo e sono pazzo di loro”, ha raccontato Ascanio che si è illuminato parlando di Matilda, ormai ‘alta più della madre’ e ha raccontato di quanto il fratello Tancredi, il più piccolo di casa, sia protettivo con i genitori e in particolare con Katia.

Della storia d’amore con Katia Pedrotti, la donna incontrata nella casa del Grande Fratello e mai più lasciata, Ascanio svela gli alti e i bassi a Caterina Balivo, raccontandole anche un momento di crisi quando, all’arrivo di Matilda, si era sentito un po’ escluso e trascurato da Katia, indaffarata con la neonata. La padrona di casa gli rivolge poi la classica domanda: “Qual è il vostro segreto?” E Ascanio non ha dubbi: “Non esiste la famiglia del Mulino Bianco, esistono momenti di crisi. Non c’è una formula magica, io e Katia viviamo il rapporto con semplicità, nella quotidianità”. E poi arriva il momento in cui l’emozione diventa troppo forte quando spiega: “La condivisione con loro (i figli, ndr) è quello che ti appaga… per me sono….” e gli occhi si fanno lucidi e arrivano le lacrimucce, tra gli applausi del pubblico, intenerito da tanto amore.