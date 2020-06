Verissimo – Le storie, Youma Diakite incinta: “Il miracolo è avvenuto”

editato in: da

Radiosa e bellissima come sempre, Youma Diakite è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata di Verissimo – Le storie, durante la quale ha dato una splendida notizia ai suoi fan. L’ex modella maliana è infatti in dolce attesa del suo secondo bambino, e ha scelto la trasmissione di Silvia Toffanin per svelarlo.

La lieta novella ha fatto rapidamente il giro del web ed è rimbalzata sui social, tanto grande è stata la gioia dei fan di scoprire che presto Youma Diakite diventerà nuovamente mamma. L’annuncio è arrivato tramite videomessaggio, che Silvia Toffanin ha mandato in onda nel corso della sua ultima puntata di Verissimo – Le storie. “Sono felicissima di rivedervi con una bellissima notizia: la mia famiglia si ingrandisce, sto per diventare mamma” – ha rivelato l’ex modella, con un sorriso stupendo. “Non credevo fosse possibile, però questo miracolo è avvenuto“.

Youma ha mostrato anche un breve spezzone dell’ecografia che ha fatto nei giorni scorsi, facendo ascoltare al pubblico il battito del cuoricino del piccolo che porta in grembo. Il suo è stato un messaggio molto emozionante, che ha portato gioia e allegria in un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo. E a questo proposito, la Diakite ha lasciato un augurio a tutti i telespettatori: “Sono molto felice di aver condiviso questa mia bella notizia e vorrei fare tanti auguri agli italiani, perché questo è un momento veramente buio, particolarmente difficile. Quindi vi auguro tante belle cose e delle belle vacanze. A prestissimo”.

È dunque in volo la seconda cicogna, per la bellissima Youma. Lei e il suo compagno Fabrizio Ragone sono in dolce attesa di un altro bimbo, che arriverà a 6 anni di distanza dal loro primogenito, il piccolo Mattia. Non si sa ancora se questa volta sarà una femminuccia o se la splendida famigliola dovrà appendere ancora una volta il fiocco azzurro, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi l’ex modella terrà aggiornati i suoi fan sul procedere della sua gravidanza. Sebbene sia sempre stata molto riservata, infatti, Youma non mancherà di dare qualche informazione in più ai suoi curiosissimi follower, quantomeno in merito a questa splendida notizia.

Youma Diakite, classe 1971, è nata a Mali e ha trascorso gran parte della sua vita in Francia, prima di approdare nel nostro Paese per decollare come modella. Nel 2019 ha partecipato all’Isola dei Famosi, un’esperienza che è però durata molto poco: Youma infatti si è ritirata durante la quarta settimana per tornare dal figlio, che nel frattempo aveva iniziato a manifestare chiaramente segni di disagio a causa della mancanza della sua mamma. Che tra i due ci fosse un rapporto meraviglioso era chiaro a tutti sin da quel momento, e presto l’ex modella stringerà tra le sue braccia un altro bambino.