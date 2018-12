Chi è Vanessa Ponce de Leon, Miss Mondo 2018

editato in: da

Mora, bellissima e impegnata nel sociale:è la nuova. 26 anni e una laurea in Affari internazionali, ha conquistato la giuria e il pubblico grazie non solo alla bellezza, ma anche ad un cuore d’oro.

Vanessa infatti lavora in un centro di riabilitazione per ragazze maltrattate e collabora con una ong, Migrantes en el Camino, che aiuta i migranti messicani, che stanno subendo la politica anti immigrazione di Donald Trump. Il suo ultimo progetto si chiama Na Vil ed è un’associazione messicana che aiuta gli indigeni che superano il confine con gli Stati Uniti, aiutandoli ad ottenere i documenti e ad accedere ad istruzione e servizi sanitari.

Impegnata nel sociale, ma non per questo meno ambiziosa, Vanessa ha trovato anche il tempo di fare la modella e sogna di diventare una presentatrice. Adora la pittura, guardare Downton Abbey e trascorrere del tempo con il suo cane Wolf. Alta un metro e settantaquattro, la Ponce de Leon sfoggia un fisico asciutto, frutto di tante ore di diving, il suo sport preferito.

Ha trionfato su altre 100 aspiranti miss mondo nella super finale della 68esima edizione del concorso che si è tenuto in Cina, nella città di Sanya. Grazie alla sua bellezza e ad una grinta che non è passata inosservata, è riuscita a superare la thailandese Nicolene Pichapa Limsnukan, che si è dovuta accontentare del secondo posto, e le modelle provenienti da Giamaica, Uganda, Panama e Bielorussia. Per l’Italia ha gareggiato una splendida campana, Nunzia Amato, che però non ha potuto nulla contro Vanessa, che aveva tutte le carte in regola per diventare la Miss Mondo 2018, in un periodo storico in cui tutti siamo chiamati a prendere una posizione sulla “questione immigrazione”.

“Abbiamo tutti bisogno l’uno dell’altro” è il motto di Vanessa, che parlando del suo impegno come volontaria ha spiegato: “Si tratta di qualcosa di completamente diverso. Lavoro con persone disabili e con ragazzine che sono in riabilitazione. È qualcosa che amo: tutti dovrebbero provare a fare volontariato, almeno una volta nella vita. Ne resterebbero davvero sorpresi”.