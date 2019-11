Chi è Valeria Perilli, la compagna di Giucas Casella

editato in: da

Elegante, ironica e riservata: questo è il profilo di Valeria Perilli, compagna di Giucas Casella da 38 anni. La donna presto diventerà la moglie dell’illusionista più famoso d’Italia e la proposta è arrivata durante l’ultima registrazione di Domenica Live.

I due formano una coppia da tantissimo tempo ma lei, nonostante abbia professionalmente a che fare con il mondo dello spettacolo, ha sempre preferito prendere le distanze dal gossip e preservare la relazione con Casella.

Non tutti sanno infatti che la Perilli è una nota doppiatrice. A lei infatti il merito di aver dato voce a Miranda, protagonista iconica delle serie tv Sex and The City.

E non solo. Valeria è stata infatti per anni annunciatrice Rai e ha avuto un breve trascorso da attrice. Il vero successo è arrivato però proprio con il doppiaggio, sua attuale occupazione.

Oltre a lavorare per la serie cult Sex and The City infatti, la Perilli è stata doppiatrice della svampita Lalla, nella storica e indimenticabile sitcom degli anni ’90 La Tata.

Ha doppiato anche personaggi di cartoni animati come la Principessa Lunedì, protagonista di Calendar Men e Jun il cigno, nella serie Gatchaman.

La sua bravura professionale la precede: del resto essendo figlia d’arte non poteva essere altrimenti. La Perilli è figlia dell’autore, sceneggiatore e regista romano Ivo Perilli e dell’attrice genovese Lia Corelli e sorella del poeta Plinio Perilli.

Giucas e Valeria fanno coppia fissa dal 1981 ma per scelta, hanno sempre mantenuto molto riserbo sulla loro storia d’amore.

Pochissime le apparizioni televisive della coppia: come ha ammesso lo stesso Casella, la scelta di restare lontani dalle telecamere è stata voluta da entrambi per proteggere il loro amore da gossip e rumors.

Complice della decisione, è stato Pippo Baudo, grande amico dell’illusionista italiano. Sarebbe stato proprio il conduttore a consigliare a Giucas di tenere quella relazione così importante lontano dai giornali per non rischiare di complicarla. E in effetti, questa scelta ha portato fortuna: Valeria Perilli e il suo compagno sono ormai una coppia da oltre 30 anni.

Alla doppiatrice va anche il merito di essere stata accanto allo showman nei momenti di criticità. Tra questi sicuramente quello della scelta di Giucas Casella di crescere il figlio avuto da una modella inglese.

Ma l’amore vero non conosce limiti né difficoltà alcuna, e questo i due lo sanno bene, ecco perché dopo anni di convivenza hanno deciso di sposarsi.