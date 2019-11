Domenica Live, Kikò Nalli e la verità sul tradimento. L’ira della D’Urso

editato in: da

Attesissimo in studio, Kikò Nalli oggi davanti alle telecamere di Domenica Live ha lanciato pensati accuse contro il sistema televisivo, smentendo il tradimento ai suoi danni e scatenando l’ira di Barbara D’Urso.

Sono giorni ormai che non si parla d’altro se non del tradimento di Ambra ai danni del suo compagno Kikò, complici le foto scattate e pubblicate poi dal fotografo Alex Fiumara.

Il gossip è diventato rovente e, nonostante quelle che sembrano prove evidenti del bacio tra Ambra Lombardo e l’ex gieffino Gaetano Arena, oggi in studio Kikò Nalli ha difeso a spada tratta la sua storia per mettere alla luce una nuova verità.

Infatti, secondo il parrucchiere, quello nella foto non sarebbe altro che un bacio sulla guancia dato tra due amici e che questa storia è tutta una montatura per alzare l’audience dei programmi Mediaset, tra cui Domenica Live di cui lo stesso Kikò è ospite.

Accuse gravi quelle dell’ex gieffino che fanno infuriare la D’Urso, che risponde piccata alle affermazioni di Nalli:

Noi non abbiamo bisogno di queste cose, perché i nostri ascolti del pomeriggio sono altissimi.

E non è tutto. La presentatrice, che si dichiara affezionata al parrucchiere che ha partecipato alla sua edizione del Grande Fratello, afferma di voler andare a fondo a questa vicenda con tutta la trasparenza del caso.

In questa occasione Barbara D’Urso ha mostrato a Kikò le immagini che riguardano il bacio del tradimento. Tuttavia, in studio sono intervenuti anche due ospiti che apparentemente hanno dimostrato la verità di Nalli, ovvero che Ambra non avrebbe lo avrebbe tradito con Gaetano.

Secondo Ivana, un’amica della Lombardo, la trappola sarebbe stata organizzata proprio da Gaetano ai danni della coppia. L’ex gieffino che nel frattempo aveva stretto un legame di amicizia profonda con Ambra e Kikò, si sarebbe accordato con il fotografo inscenando con lui anche una finta discussione a Milano, proprio durante la paparazzata.

La Lombardo ha davvero tradito il suo compagno? Barbara D’Urso durante la registrazione odierna ha mostrato un video inedito dove si vedono Ambra e Gaetano durante il giorno incriminato, ma del bacio neppure l’ombra.

Sarà stato davvero tutto in inganno ad opera di Gaetano? La conduttrice rassicura Kikò e gli promette che andrà fino in fondo a questa storia per scoprire la verità.