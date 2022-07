Totti-Blasi, la spaccatura nella famiglia e quell’unica amica di Ilary

Ora che la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata ufficializzata, emergono particolari e dettagli nascosti sulle loro vite personali, risalenti a quando erano ancora una coppia. Da un lato l’ex calciatore della Roma ha sempre potuto contare sui suoi più fidati amici, dall’altro la conduttrice è legata alle sorelle, alla manager e a una speciale collega del mondo della tv. Tuttavia le rispettive compagnie, come spiega il Corriere della Sera, non si sarebbero mai realmente piaciute.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la spaccatura in famiglia

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi rimane al centro della discussione. E, a distanza di pochi giorni dal fatidico annuncio all’Ansa, continuano ad emergere indiscrezioni e particolari sulla loro vita privata, come i presunti dissapori tra le persone che sono da sempre accanto a loro. Ultimo quello che ha visto la sorella della conduttrice, Melory, ribattere ad Alex Nuccetelli, grande amico di Totti, che ha ricordato in un’intervista di essere stato l’artefice del primo incontro della coppia.

Ora però emergono nuovi dettagli sulle loro rispettive compagnie, attraverso un’attenta ricostruzione fornita dal Corriere della Sera. Da un lato ci sarebbero i grandi amici di Francesco Totti, cerchia ristretta e piuttosto riservata ma legatissima all’ex Capitano della Roma. Dall’altro lato, invece, poche ma fidate persone al fianco di Ilary Blasi. Come svela il quotidiano, le rispettive cerchie di amici e parenti non sarebbero mai andate realmente d’accordo né si sarebbero trovati particolarmente simpatici.

Non ci è dato sapere se tale spaccatura nella famiglia Totti abbia contributo alla rottura della coppia d’oro della televisione e dello sport. Sta di fatto che le incomprensioni tra le due compagnie non avrebbero aiutato: un segnale che emerge ora e che racconta nel dettaglio quali persone sono sempre rimaste al loro fianco, dall’una e dall’altra parte.

Francesco Totti e Ilary Blasi: gli amici e i parenti più stretti

I giorni successivi alla separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno imboccato strade diverse. L’ex capitano della Roma, come riporta il Corriere della Sera, ha trascorso il tempo assieme al grande amico ed ex calciatore della Roma Vincent Candela, sfogandosi su un campo da padel, sua grandissima passione. La conduttrice Mediaset, sul fronte opposto, ha invece fatto le valigie ed è volata a Zanzibar, in Tanzania, assieme ai figli e alla sorella Silvia: un modo per staccare la spina e trascorrere un po’ di tempo lontana dall’Italia.

Nella cerchia di amici di Francesco Totti figura, oltre a Vincent Candela, anche Emanuele Maurizi: fu lui, per depistare i paparazzi, ad accompagnare l’ex calciatore a casa di Noemi Bocchi, nella fatidica serata trascorsa assieme pochi giorni prima dell’annuncio della separazione. Nella cerchia di Totti c’è anche Giancarlo Pantano, amico di vecchia data, il cugino Angelo Marrozzini, l’ex preparatore atletico personale Vito Scala e, ovviamente, l’adorata mamma Fiorella che con Ilary Blasi, stando a quanto è emerso, non avrebbe avuto un buon rapporto.

Anche Ilary Blasi ha importantissimi legami, di sangue e non. Oltre alle sorelle Melory e Silvia, anche la manager Graziella Lopedota e un’altra conduttrice simbolo di Mediaset, sua unica grande amica nel mondo della tv: Silvia Toffanin. Non è solo un rapporto tra colleghe, ma un legame speciale che condividono da anni, da quando si conobbero a Passaparola nel ruolo di Letterine.