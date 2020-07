Temptation Island, la gaffe di Antonella Elia fa arrabbiare Pietro Delle Piane

editato in: da

Antonella Elia fa arrabbiare Pietro Delle Piane a Temptation Island a causa di una gaffe. L’attore e la showgirl formano una delle coppie più chiacchierate di questa nuova edizione dello show condotto da Filippo Bisciglia. Se all’inizio il loro amore sembrava indistruttibile, nelle ultime puntate è stato messo duramente alla prova. In particolare Pietro si è innervosito a causa delle dichiarazioni dell’ex star di Non è la Rai sull’ex fidanzato Fabiano a cui è ancora molto legata.

“Mi sono pulita i denti cosa che Fabiano detesta…”, ha detto Antonella, confondendo il nome dell’ex con quello del fidanzato. Un lapsus che ha fatto infuriare Pietro delle Piane nel corso della terza puntata di Temptation Island. “Oddio ho detto Fabiano?“, ha esclamato la Elia, rendendosi conto dell’errore e guardando spaesata il tentatore con cui stava parlando. Il filmato, visionato da Pietro durante il falò, ha messo in crisi la love story.

Dopo aver abbandonato il falò, Pietro Delle Piane si è lasciato andare alla rabbia: “Tra me e Antonella ci sono delle questioni irrisolte come la sua relazione con Fabiano – ha detto -. Quando abbiamo iniziato a convivere, io ho trovato nel bagno dei suoi effetti personali. Antonella vuole fare la super donna, ma è come se io avessi due figli. Lei ha un lato infantile e da una parte, forse, è proprio quello che mi piace di lei, ma io in fondo non voglio due figli”.

“Antonella è molto di testa anche nel nostro intimo – ha svelato -, quindi se il giorno dopo dobbiamo partire, prendere un treno o fare qualcosa, diventa asessuata. L’anno scorso, quando andava da Piero Chiambretti io dormivo sul divano nei tre giorni prima. Credo che aver un figlio toglie certi egocentrismi, non è una regola fissa ma chi è solo diventa un po’ più arido ad una certa età”. Parole durissime ascoltate anche da Antonella Elia che durante il falò ha replicato a Filippo Bisciglia: “Lui dice di non voler essere sottomesso, ma lo è già: lo palleggio come una pallina da tennis. Mi offende sentirmi dire che sono arida”.