Stefano De Martino, dopo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez, è stato nel salotto di Francesca Fagnani a Belve per commentare l’attesissimo divorzio dell’anno. Ora, dopo l’anello di fidanzamento regalato da Elio Lorenzoni alla showgirl e conduttrice, non ha fatto un plissé, ma ha ceduto un po’ alla sua solita ironia. Un commento pungente, che si va ad aggiungere a una stories su Instagram e alla preoccupazione degli amici della Rodriguez.

Stefano De Martino, l’ironia pungente su Belen Rodriguez

Il conduttore non è noto per lasciarsi andare, ma è di certo ormai conosciuto per la sua pungente ironia, e non ha risparmiato nemmeno l’ex moglie. Stefano De Martino, nel corso dell’ospitata a Un giorno da pecora, ha risposto alla domanda: “Con chi va più d’accordo: lei con Belen, oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda?”. E la replica non si è fatta attendere: “Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen. E Calenda con me”.

Il paragone è presto spiegato: i rapporti tra i due politici sono spesso tesi, al centro di parecchi litigi. E non si fatica, dunque, a immaginare uno scenario simile per De Martino e la Rodriguez, dopo l’ennesima separazione (la terza, per la precisione). A ciò si è aggiunto il classico “stato-frecciatina” su Instagram, dove il conduttore ha condiviso un pensiero. “Fai più cose che ti facciano dimenticare di controllare il telefono”. Potrebbe essere riferito all’intensa attività di Belen Rodriguez su Instagram, aspetto per cui è stata ampiamente criticata?

Gli amici di Belen Rodriguez sono preoccupati per lei

Sulla carta, Belen Rodriguez si è lasciata di certo alle spalle – e piuttosto in fretta – la storia con De Martino. Al suo fianco oggi c’è Elio Lorenzoni. Il settimanale Oggi ha rivelato in anteprima le parole della showgirl e conduttrice: “Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente”. Sono queste le parole che la showgirl e conduttrice confida agli amici più vicini. Che, però, sarebbero preoccupati per lei.

Tuttavia, rispetto al passato, la Rodriguez non avrebbe preso bene l’ennesima separazione. Tutt’altro, visto anche l’abbandono alla conduzione delle trasmissioni Mediaset, ovvero Tu Sì Que Vales e Le Iene. “Pensavo di essere più impermeabile a tutta questa esposizione pubblica. Pensavo che avrei sempre saputo controllarla e gestirla”.

Ma nessuno, in realtà, è immune. A volte, fama ed esposizione non sono facili da gestire e possono causare non pochi problemi. Ma c’è di più. Dopo l’anello di fidanzamento, la Rodriguez vorrebbe un figlio da Lorenzoni. “Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito”, ha aggiunto il settimanale Oggi. Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe confermare presto le future nozze con Lorenzoni, presumibilmente in un servizio in esclusiva per Chi.