Simona Ventura si confessa su Mara Venier e Maria De Filippi, svelando ancora una volta di essere non solo una grande professionista, ma anche una donna sincera e schietta. La conduttrice ha rilasciato una breve intervista sul suo profilo Instagram in cui ha parlato del legame con Giovanni Terzi, ma anche della sua carriera e del rapporto con altre presentatrici.

Super Simo ha condotto format di grande successo, mostrandosi come un’innovatrice della tv. Fra i suoi show più famosi Le Iene, Quelli che il calcio e L’isola dei famosi. Di fronte a chi le chiedeva se si sentisse una pioniera in televisione, la Ventura ha replicato portando come esempio Mara Venier e mostrando tutta la stima che prova nei suoi confronti. “Ha aperto un nuova strada nella conduzione con la sua Domenica In – ha detto -, portando una nuova figura di conduttrice”. In passato le due donne avevano avuto accesi contrasti, ma sembra che oggi la situazione sia molto diversa.

La Ventura ha poi ricordato la sua conduzione de L’Isola dei Famosi. Fu proprio lei a portare il format al successo in Rai, ma in seguito la trasmissione passò a Mediaset, con al timone Alessia Marcuzzi. “Devi amare il tuo programma e difendere i concorrenti e questo l’ho visto fare da Alfonso Signorini nel suo Grande Fratello Vip – ha commentato Super Simo -. Infatti nessuno dei suoi concorrenti è uscito con l’immagine danneggiata”. Simona ha poi parlato del suo legame con Maria De Filippi: “Mi dato delle opportunità, è una bravissima professionista ma soprattutto un’amica”, ha ammesso.

In attesa di tornare in tv, la Ventura si sta godendo un’estate d’amore con Giovanni Terzi. Il giornalista ha regalato il sorriso alla conduttrice dopo l’addio a Gerò Carraro e oggi Simona non potrebbe essere più felice. I due si sarebbero dovuti sposare dopo l’estate, ma la cerimonia è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria. “Ci sposeremo e sarà una festa, ma quando si potranno finalmente togliere le mascherine – ha spiegato Super Simo -. Rimandare non è certo importante, abbiamo voglia seriamente che questa nostra unione possa essere una festa e si potrà celebrare quando tutti noi saremo sereni. Imiei mi hanno chiamato dicendomi ‘non è che ti sposi e non ci hai detto niente?’, no quando sarà lo diremo a tutti