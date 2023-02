Le lacrime di Sharon Stone: rompe il silenzio sull’addio straziante al fratello

Dopo essersi chiusa in un iniziale (e doveroso) silenzio, Sharon Stone ha omaggiato il fratello Patrick su Instagram, morto improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. La sua scomparsa ha sconvolto la star di Hollywood, già provata dalla morte del nipotino River. Su Instagram, ha voluto dedicare un lungo post e video a Patrick, commemorandone la vita, in lacrime. Un dolore lancinante, il suo: negli ultimi anni sono stati innumerevoli gli ostacoli per l’attrice e diva.

Sharon Stone rompe il silenzio: l’addio al fratello su Instagram

La notizia della morte di Patrick Stone ci ha lasciate attonite, senza parole. “Questo messaggio è per confermare che, sì, ieri abbiamo perso mio fratello Patrick Joseph Stone per un attacco di cuore”, ha condiviso un video emozionante su Instagram per confermare la notizia data in anteprima da TMZ. All’interno del video la star ha anche riflettuto sulle enormi perdite avvenute nella sua vita, dopo la scomparsa dell’amatissimo nipotino River.

“Sopravvivono a mio fratello sua moglie, Tasha, e suo figlio, Hunter, e sua figlia, Kaylee. Vi ringraziamo per il vostro amore e sostegno in questo momento di incommensurabile dolore e apprezziamo le vostre condoglianze”. La Stone è apparsa visibilmente sconvolta, invitando anche i suoi follower a essere gentili e a rispettare questo momento.

Dopo il video, ha anche voluto condividere un post con degli scatti del fratello Patrick, un vero ritorno al passato. “Riposa in pace, fratello mio, Patrick Joseph Stone”. Foto che mostrano tutto il loro affetto, il legame splendido. Ad avere rivelato la scomparsa è stato TMZ, dopo la conferma dell’ufficio del medico legale della Pennsylvania.

Il dolore di Sharon Stone

Il dolore è immenso, e le lacrime non possono essere quantificate. Nel 2021, la Stone ha perso l’amato nipote River, figlio di Patrick, per una insufficienza multiorgano. Nel novembre del 2022, l’attrice ha parlato sui canali social della diagnosi di tumore fibroide, dopo che nel 2001 ne aveva rimossi alcuni benigni. Sempre nel 2001, era stata colpita da una emorragia cerebrale.

La morte del fratello è l’ennesimo dolore per l’attrice, che ora dovrà affrontare questo vuoto, diventando un punto di riferimento per la cognata Tasha e i nipoti. Proprio Tasha ha voluto ricordare il marito su Instagram. “Mi sembra che il mio cuore mi sia stato strappato via dal petto. Patrick è andato a stare con il nostro dolce River. Non so cos’altro dire, lui era il mio mondo”.

Il sostegno degli amici e dei vip a Sharon Stone

“Mi dispiace molto per la tua perdita”, ha commentato Michelle Pfeiffer sotto il suo post su Instagram. “Le mie condoglianze a te e alla tua famiglia”, ha scritto Naomi Campbell. Il cordoglio delle star non è tardato ad arrivare. Da Andie MacDowell fino a Mark Hamill, l’intera Hollywood si è stretta attorno a Sharon Stone nell’ennesimo giorno difficile della sua vita.

Un mare d’affetto anche da parte dei suoi fan, che hanno voluto darle sostegno, lasciarle un pensiero o un commento gentile, come ha richiesto proprio l’attrice. “Vi ringraziamo molto per l’amore e per il sostegno che ci state dimostrando. Vi chiediamo solo di continuare a essere gentili”.