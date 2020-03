Perché è famosa Sara Lazzaro

editato in: da

Bella e talentuosa, Sara Lazzaro è un’attrice e nuova star delle fiction, protagonista di Doc – nelle tue mani, il medical drama con Luca Argentero. Classe 1984, è originaria di Rovolon, in provincia di Padova, nata da papà italiano e madre americana. Durante l’infanzia si è divisa fra l’Italia e gli Stati Uniti, portando con sè sempre la passione per l’arte.

“Mi sono sempre sentita metà italiana e metà americana – ha raccontato a Vvox -, mai completamente né l’una né l’altra, ma riconosco i luoghi dove ho radici profonde, in Veneto e in California […] Sapevo fin da bambina che la mia vita avrebbe avuto a che fare con l’arte, ho una gran passione anche per il disegno e la musica; ho iniziato a recitare un po’ per gioco durante un laboratorio pomeridiano del liceo artistico”.

Dopo il liceo Sara Lazzaro si trasferisce a Venezia dove studia Design e Arti allo IUAV, poco dopo si trasferisce a Londra dove frequenta il Drama Centre London. In seguito vola in Scozia e inizia a lavorare a teatro, sino all’incontro, a Venezia, con il maestro russo Anatoly Vasiliev. L’attrice ha raccontato di aver vissuto anche momenti di sconforto, come quando è volata in California, decisa a non tornare in Italia. “Nel 2013 mi sono stufata dell’Italia e sono partita per la California – ha svelato -, volevo andare a trovare mia nonna e staccare per un po’. Avevo una macchina e 150 dollari nel portafoglio, ho trovato un lavoretto e sei mesi dopo avevo una casa e una vita, ma avevo smesso di recitare fatta eccezione per qualche corso”.

Ma il richiamo della recitazione è stato più forte e il destino ha riportato Sara Lazzaro sul set. Dopo aver recitato in Volevo fare la rockstar, Sara Lazzaro ha recitato accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli in Doc – Nelle tue mani. “Con Luca è nata una grande intesa – ha svelato l’attrice -, sul set ci siamo sostenuti a vicenda e questo mi ha aiutato a dare il massimo”.