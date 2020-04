Paolo Bonolis si confessa su Laura Freddi. E parla di un fantasma

editato in: da

Paolo Bonolis racconta il rapporto con l’ex Laura Freddi e parla di un fantasma con cui avrebbe avuto a che fare qualche anno fa. Il conduttore è sposato dal 2002 con Sonia Bruganelli e la coppia ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. In passato, oltre a essere stato sposato con la psicologa Diane Zoeller, ha vissuto una love story con Laura Freddi.

All’epoca entrambi erano all’apice del successo, ma le loro strade si divisero molto presto. Oggi è rimasto l’affetto e un ottimo rapporto, come ha raccontato anche lo stesso Bonolis. Nel corso di una diretta Instagram infatti il presentatore ha affermato che guiderebbe volentieri uno show insieme alla sua ex. “Perché no – ha detto -. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”. Oggi la Freddi è legata a Leonardo D’Amico da cui ha avuto la piccola Ginevra, arrivata dopo l’esperienza del GF Vip.

Nel corso della chiacchierata su Instagram, Bonolis ha poi raccontato di aver avuto a che fare con un fantasma. Un episodio accaduto quando, all’inizio della sua carriera, comprò una casa per vivere da solo. “Il primo appartamento dove andai a vivere da solo – ha spiegato -, fu comprato grazie ai primi guadagni che feci con la televisione, per cercare un’indipendenza dalla famiglia. Io ho cominciato a lavorare a 19 anni. Vicino casa nostra avevano ammazzato uno. Quell’appartamento piccolino non lo voleva nessuno. Io l’ho preso e amen. Sono andato a vivere lì”.

“Per un certo lasso di tempo non è successo niente, poi è cominciata una situazione strana – ha ricordato Bonolis -. La notte andavo a letto e la mattina quando mi risvegliavo c’erano le luci accese, gli armadi erano parzialmente aperti, poi ha cominciato a partire lo sciacquone di notte. Mi sono domandato che cosa potesse essere. Era diventata una rottura di scatole e l’ho ravvisata nella presenza di qualcosa”.

Bonolis ha poi raccontato che avrebbe affrontato il fantasma, parlandogli una sera in cui era tornato a casa e aveva trovato le luci accese. “Una sera sono rientrato, ero piuttosto stanco – ha svelato -. Quando sono tornato ho ritrovato le luci accese e gli armadi aperti. Ho spento tutto, mi sono messo sul divanetto del salottino e ho parlato nel buio con quella che presumevo fosse un’entità. Ho detto: ‘Senti guarda, a me dispiace. Tu magari vuoi comunicarmi qualcosa ma non ti capisco. O ti fai capire…perché se dobbiamo passare tutta la nostra esistenza, io chiuso qui dentro e tu chissà dove ad aprire cassetti e a fare partire lo sciacquone, avresti rotto anche i cog***‘. Sono stato abbastanza chiaro e da quel momento non è successo più niente”.