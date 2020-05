Paolo Bonolis diventa nonno ma non sa quando vedrà il nipotino

editato in: da

Paolo Bonolis presto diventerà nonno: la figlia Martina – la sua secondogenita – è incinta e regalerà al noto volto della tv italiana un nipotino.

Purtroppo per Bonolis si tratterà di una gioia a metà: Martina, che è nata dal primo matrimonio del conduttore con la famosa psicologa Diane Zoeller, insieme al fratello Stefano è cresciuta negli Stati Uniti e oggi vive a New York.

“Non so se potrò andare da mia figlia”, ha rivelato il conduttore durante una diretta social, spiegando che la figlia partorirà a settembre. Paolo Bonolis, come ogni genitore, ha confessato di essere felicissimo per lei, ironizzando anche sulla sua età: “Sto diventando vecchietto e nella raccolta dell’umido del vecchiume c’è anche diventare nonno”, ha detto scherzando durante la diretta.

La figlia di Bonolis, psicologa come la madre e appassionata di teatro, vive a New York con il marito Tito Garza, e ovviamente non è possibile sapere se e come si potrà viaggiare nel prossimo futuro.

Il noto conduttore televisivo è comprensibilmente impensierito per la situazione: “Credo che avremo qualche difficoltà per andare a trovarla e non so se potremo prendere un aereo per gli Stati Uniti”.

Un duro colpo per il (quasi) nonno, che molto probabilmente non potrà conoscere il nipotino prima di qualche mese. Per un lungo periodo infatti, Bonolis è stato distante dai figli più grandi, ma è riuscito a recuperare il rapporto con loro grazie a Sonia Bruganelli.

Se oggi la famiglia Bonolis si può considerare felice e allargata, il conduttore lo deve proprio alla sua seconda moglie: in una intervista di qualche mese fa a Verissimo, Paolo aveva confessato: “Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui, loro a New York”.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha rivelato: “Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”.

Adesso per Paolo Bonolis la cosa fondamentale in questo momento è il benessere di Martina e del suo nipotino in arrivo: “L’importante è che mia figlia e suo marito siano felici”, ha dichiarato.