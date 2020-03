Chi è Nicolai, il talentuoso ballerino di Amici di Maria De Filippi

editato in: da

Nicolai Gorodiskii è sicuramente uno degli allievi più chiacchierati della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino, infatti, è entrato nella scuola più famosa d’Italia quando il talent show era già alla sua ottava puntata. Il suo ingresso non è stato ben accolto da tutti gli allievi che, in lui, hanno fin da subito riconosciuto un degno rivale dal carattere spigoloso.

Nicolai Gorodiskii è nato nel 1995 a Lepoli, in Ucraina. La sua infanzia non è stata tra le più semplici: ben presto la sua famiglia si è trasferita in Argentina, a Buenos Aires, dove ha passato la sua adolescenza e dove ha trascorso quattro anni all’interno di una comunità. Tuttavia, fin da piccolissimo, ha dimostrato di avere una forte passione ed un grande talento per la danza.

Nicolai, per realizzare il suo sogno, si è, quindi, applicato con dedizione nell’apprendimento della disciplina. Dopo aver studiato per in un istituto d’arte, ha iniziato a frequentare la The Ballet Accademy e, in seguito, la Vienna State Opera School. Ha, inoltre, fatto parte di prestigiose compagnie di danza di tutto il mondo. Tra le altre, la National Ballet of Ukraine, la Royal New Zeland Ballet e San Francisco Ballet. Nel giro di pochi anni, il ballerino ha collezionato successi e soddisfazioni, che l’hanno incoraggiato nel suo percorso.

La determinazione e la voglia di trasformare la sua passione in una professione l’ha dimostrata all’interno della scuola di Amici. Entrato quando il programma era già iniziato, Nicolai ha fin da subito lasciato a bocca aperta professori ed allievi. Dopo solo una settimana dal suo ingresso, è riuscito a conquistare l’ambita maglia verde, che gli ha assicurato la partecipazione al serale. Il suo percorso all’interno del talent show, però, non è stato tutto rose e fiori.

Ambizioso e determinato, ha mostrato fin da subito un carattere spigoloso, scontroso e, a tratti, arrogante. Scontri, anche abbastanza forti, sono immediatamente sorti non solo con gli altri concorrenti di Amici 2020, ma anche con alcuni professori, tra i quali Timor Steffens. Nonostante tutto, però, il suo talento non è stato mai messo in discussione e, quasi sempre, è riuscito a vincere le sfide del programma.