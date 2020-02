Amici, la Celentano si scatena. Lite tra Nicolai e Steffens, ma Maria interviene

editato in: da

La competizione si fa sempre più agguerrita nella scuola di Amici, e restano sempre meno posti per il serale: è stata già assegnata una delle dieci maglie verdi per l’accesso alla nuova fase del programma – che inizierà dopo il 14 marzo – e continuano le sfide tra gli allievi.

La puntata si apre in modo a dir poco spumeggiante: un esercizio per far sciogliere i cantanti più “legnosi” sul palco, si trasforma in una sorta di flash mob con tutti i professori e gli allievi sulle note di Can’t stop the feeling di Justin Timberlake.

La Celentano si scatena e anche Maria si lascia andare con un ballo di pochi secondi: solo Rudy Zerbi non si presta al gioco, ma viene coinvolto in un secondo momento, ballando da solo, decisamente imbarazzato e preso in giro da Maria.

Terminato il momento di divertimento, Valentin accede all’esame per entrare al serale, con i consueti tre step: la professoressa Celentano suggerisce alla giudice esterna di “testare” il ballerino anche sul moderno, visto che ha accettato la sfida di aprirsi a nuovi stili senza rimanere fossilizzato sul latino. Valentin conquista così la maglia verde, dimostrando di essere versatile e pronto per il serale.

Martina invece affronta la sfida per l’eliminazione: dopo essersi esibita con il brano assegnatole da Zerbi, la cantante presenta un inedito ispiratole proprio dal professore, che nel daytime le aveva chiesto “Chi è davvero Martina?”. Il brano emoziona tutti, tanto che le fa ottenere un’altra possibilità per accedere al serale.

Gli esami continuano e Federico si sottopone al giudizio degli esterni, ma non riesce a convincere del tutto per mancanza di espressività. Si continua con le sfide tra la squadra di Giulia e Gaia, che perde la gara.

Durante le sfide Nicolai non accetta il giudizio del professor Steffens, che reputa che non ci siano tante differenze tra lui e Talisa. Scoppia la polemica tra professore e allievo, che ritiene una mancanza di rispetto il parlare in inglese e non in italiano. A placare gli animi per fortuna ci pensa Maria De Filippi, e si prosegue con gli esami di ammissione alla fase finale del programma.

A conquistare un’altra maglia verde è Giulia che convince i giudici con il suo carisma, e posto al serale anche per Nicolai, che nonostante il carattere brusco dimostra il suo grande talento.

Ormai rimangono sempre meno posti disponibili per il serale, e le sfide tra gli allievi si fanno sempre più dure. Chi saranno i prossimi ammessi?