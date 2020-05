Michelle Hunziker si consola su Instagram con Aurora e Tomaso Trussardi cambia lavoro

editato in: da

Tempi duri per Michelle Hunziker travolta dalla polemica per il caso Botteri. Per fortuna che al suo fianco c’è Aurora Ramazzotti. Con la primogenita, nata dal matrimonio con Eros, c’è grande affinità, come mostrano le splendide foto condivise su Instagram.

Il legame tra Michelle, ultimamente salita alla ribalta per il servizio di Striscia la Notizia, e la primogenita è da sempre molto stretto e sicuramente in questo periodo di quarantena vissuta insieme nella casa di Bergamo si è rafforzato ancora di più. Le immagini, pubblicate sul profilo Instagram della Hunziker, le ritraggono sorridenti, una accanto all’altra, così diverse eppure così affini. “Meravigliose” e “belle” sono gli aggettivi più usati dai fan per descriverle (GUARDA LE FOTO).

Insieme formano una coppia formidabile che ha avuto modo di condividere anche esperienze professionali in televisione.

A confessare la loro complicità ci pensa comunque la Hunziker che in un’intervista al magazine Gala svela che tra lei e Aury non ci sono segreti. Parlano di tutto, anche di sesso: “Possiamo parlare di tutto. Anche del sesso. Cioè, in realtà io non parlo della mia vita sessuale ma di quella d Aurora”.

Come è noto la Ramazzotti è fidanzata da anni con Goffredo Cerza, ospite in casa Hunziker-Trussardi durante il lockdown. I due parlano già di convivenza appena si uscirà da questo periodo.

A proposito di cambiamenti, anche Tomaso Trussardi ha dato una svolta alla sua carriera (guarda il video sopra). Infatti, immortalato dal magazine Chi, si è improvvisato pony express per il suo ristorante, consegnando a domicilio i piatti preparati nella sua sua cucina esclusiva, perché – come ha spiegato l’imprenditore – “La situazione per i ristoranti è davvero pesante ma bisogna rimboccarsi le maniche e non mollare”.

Dunque, nuova vita per Michelle che archivia definitivamente la bufera scatenata sulla Botteri e per suo marito che si adatta alla situazione e non si tira indietro anche nel fare lavori che non gli competono.