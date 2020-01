Michelle Hunziker pranzo su Instagram con Fiorello: Tomaso Trussardi infastidito

editato in: da

Michelle Hunziker racconta su Instagram il pranzo con Fiorello e il marito Tomaso Trussardi, inquadrato, si arrabbia. La showgirl svizzera sta trascorrendo le vacanze in montagna dopo un anno piuttosto impegnativo, segnato da grandi successi, tanti programmi, ma anche qualche polemica.

L’ultima riguarda la vittoria di Sonia Mosca nella seconda edizione di All Together Now. La cantante di Castellammare di Stabia avrebbe fatto finta di non conoscere Gigi D’Alessio, anche se i due avevano già duettato dieci anni fa sul palco. Qualche mese fa invece Michelle ha dovuto fare i conti con le critiche alla sua conduzione di Amici Celebrities, dopo il passaggio di testimone con Maria De Filippi.

Nonostante le difficoltà, la Hunziker non ha mai perso il sorriso e la voglia di fare. A sostenerla, come sempre, la sua famiglia, in particolare la figlia Aurora e Tomaso Trussardi. Il marito non la abbandona mai e i due sono volati in montagna con Sole e Celeste. Fra la neve e i paesaggi mozzafiato, la showgirl svizzera e l’imprenditore si stanno godendo un po’ di relax. Con loro tanti amici vip, da Antonella Clerici, incontrata in una baita insieme a Vittorio Garrone, a Fiorello.

Quest’ultimo ha partecipato a un pranzo con la coppia e la moglie Susanna Biondo. Michelle ha documentato il pasto, pubblicando un video nelle Stories di Instagram. “Come al solito stiamo mangiando delle cose meravigliose – ha esordito la showgirl, prima di inquadrare la moglie di Fiorello -, ma soprattutto che compagnia!”. La telecamera della Hunziker si è poi spostata verso il marito.

“Amore?” l’ha richiamato lei mentre Tomaso mangiava. Lui ha salutato brevemente e mentre l’obiettivo si spostava su Fiorello ha detto: “Sto mangiando!”, facendo capire di non gradire le riprese durante il pasto. Michelle, come sempre, ha risposto con ironia e, ridendo, ha inquadrato il conduttore di VivaRaiPlay, che si è lasciato andare a una gag, parlando in dialetto.