Michelle Hunziker: Paolo, il fratello di Giovanni Angiolini, quasi identico a lui

Di Giovanni Angiolini, il “medico più bello d’Italia” nonché ex concorrente del Grande Fratello, si è parlato abbondantemente nelle ultime settimane, complice la (ormai confermata) love story con la conduttrice Michelle Hunziker. Un amore sbocciato subito dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, a detta di molti già dal mese di gennaio 2022, quando la coppia era stata pizzicata in atteggiamenti piuttosto intimi. In famiglia, però, c’è un altro dottore che nelle ultime ore ha attirato l’attenzione (specialmente del pubblico femminile): di tratta di Paolo Angiolini che, insieme al fratello Giovanni, ha sfilato sul red carpet del Raffaello Summer Day 2022 di Berlino.

Paolo Angiolini, chi è il cognato di Michelle Hunziker

Sfogliando il profilo Instagram di Paolo Angiolini vien da pensare che la bellezza sia proprio una questione di famiglia. Se è vero che il più celebre Giovanni è uno degli uomini più ammirati del Bel Paese, d’altra parte non possiamo negare che anche Paolo abbia il suo perché: moro, fisico scolpito, sorriso accattivante. L’identikit del principe azzurro che molte e molti sognano al proprio fianco.

Paolo è il fratello minore di Giovanni Angiolini, come lui (e le sorelle Lisa e Stefania) nato e cresciuto a Sassari, in Sardegna, e oggi affermato fisioterapista. Il suo percorso di studi è stato affine a quello del fratello maggiore, dapprima studiando al Liceo Scientifico Marconi della sua città, poi proseguendo all’Università con la specializzazione in fisioterapia ortopedica ed estetica.

Tifoso dell’Inter e appassionato di fitness (come il fratello), Paolo non condivide molti scatti su Instagram, ma quei pochi che ci sono bastano a capire che in fondo si tratta di un ragazzo semplice, seppur consapevole del proprio aspetto fisico. Ama in particolare il mare, spesso si lascia fotografare come un modello e per il resto si occupa del proprio lavoro con dedizione e passione.

Paolo e Giovanni Angiolini nel mondo dello spettacolo

Era da un po’ che Paolo Angiolini non faceva capolino in pubblico al fianco di Giovanni e il red carpet del Raffaello Summer Day 2022 di Berlino, svoltosi il 23 giugno, è stata un’ottima occasione per ricordarci di questa splendida coppia di fratelli. In verità i due in passato non hanno nascosto di avere delle velleità artistiche, avvicinandosi in momenti diversi al mondo dello spettacolo.

Di Giovanni Angiolini ricordiamo la partecipazione al Grande Fratello nel 2015, conclusasi in anticipo per via di impegni professionali inderogabili. Ma il bel dottore non ha mai smesso di prender parte a trasmissioni televisive e progetti sui social in qualità di consulente, come nella rubrica Dottor G all’interno de I Fatti Vostri su Rai 2, o ancora Buongiorno Benessere su Tv2000.

E Paolo? Anche il cognato di Michelle Hunziker si è fatto apprezzare sul piccolo schermo quando, proprio con il fratello Giovanni, ha partecipato al programma Il Mio Medico in onda su Tv2000. Come se non bastasse – e non saranno in molti a ricordarlo – Paolo Angiolini ha anche fatto capolino negli Studi Elios di Uomini e Donne nel 2016 in qualità di corteggiatore, quando ad occupare il Trono Classico era la bella Clarissa Marchese, ex Miss Italia che proprio nel dating show di Maria De Filippi ha conosciuto il suo attuale marito, Federico Gregucci.

Dopo la (breve) partecipazione di Giovanni al GF, si era vociferato ai tempi della possibile presenza del fratello Paolo nel cast dell’edizione successiva, ma tutto si è concluso con un nulla di fatto. Paolo Angiolini è tornato a svolgere la sua professione, dividendosi tra gli studi di Roma, Milano e Olbia.