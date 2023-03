Michelle Hunziker fa chiarezza sul suo rapporto con Eros Ramazzotti

“Qualche richiamino lo abbiamo fatto”. Tanto basta, al giorno d’oggi, per stuzzicare l’interesse dei lettori e dei fan: una frase a mo’ di battuta, detta da Michelle Hunziker da Pio e Amedeo a Felicissima Sera, che ha generato diversi titoli sui giornali che la stessa conduttrice ha voluto riprendere su Instagram. Una “confessione”? No, ironia pura e semplice nei confronti del suo ex marito storico, Eros Ramazzotti, padre di Aurora, con cui sta per condividere una gioia enorme: la nascita del nipotino.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il rapporto

Tutto è iniziato a Felicissima Sera da Pio e Amedeo. Naturalmente, poter intervistare Michelle Hunziker significa anche tornare un po’ indietro nel tempo, a quel passato fatto di amore. Due ex mariti, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, una carriera di rispetto, tre figlie e un nipote in arrivo. Nel corso dell’intervista, la Hunziker ha risposto con ironia a una delle domande del duo comico.

“Ogni tanto sì, nei momenti di singletudine, io ed Eros Ramazzotti qualche richiamino lo abbiamo fatto. Ma così, per educazione”. Non è passata nemmeno una settimana dalla messa in onda del programma che la conduttrice ha voluto rompere il silenzio su Instagram, mettendo in chiaro il suo rapporto con Ramazzotti e facendo una invettiva contro i titoli clickbait. No, nessun richiamino.

Michelle Hunziker, la smentita su Instagram

Complice la sua battuta, dunque, la Hunziker non ha potuto fare a meno di ignorare i titoli dei giornali online. “Io sono andata in onda con Pio e Amedeo e loro sono dei comici, mi hanno posto delle domande molto irriverenti e io ho risposto proprio come mi conoscete in modo molto autoironico”, ha raccontato su Instagram, cercando di mettere un punto al gossip.

Ha anche aggiunto un ulteriore dettaglio da non sottovalutare: “Le cose possono anche degenerare e chi fa il mio mestiere sa che spesso sono delle battaglie perse. (…) Questi clickbait possono mettere tantissima agitazione nelle varie famiglie”. La Hunziker ha fatto così chiarezza, e oltretutto, sempre nel corso dell’intervista, ha anche ammesso che Ramazzotti è felicemente innamorato e impegnato.

Del resto, quando si parla di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è inevitabile sentirsi coinvolti: una delle (ex) coppie più belle dello spettacolo, a cui tutti si sono affezionati. Ed è così che ogni volta che si parla di loro, forse non si può fare a meno di sognarli di nuovo insieme. Ma è giusto? Lo stesso – o quasi – è accaduto anche tra la Hunziker e Trussardi: dopo la fine della storia con Giovanni Angiolini, si è discusso a lungo di un presunto ritorno di fiamma, sempre smentito.

Tra Eros e Michelle la sintonia è rimasta, e l’amore si è trasformato: sono diventati amici, e sono rimasti una famiglia, in virtù del loro impegno verso la figlia, Aurora. Insomma, il loro “richiamino” è una fake news: una battuta, non una affermazione. “Non sono così pirla che se veramente ho avuto un rapporto intimo con uno dei miei due ex mariti lo vengo a dire in televisione. Era palesemente un gioco”.