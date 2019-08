Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme per i figli

editato in: da

Si sono lasciati circa un mese fa, spezzando il cuore a tutti i loro fan. Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti, però, si sono concessi ancora una vacanza insieme, facendo tornare la speranza a chi li apprezzava come coppia.

L’annuncio della separazione era stato lapidario. A diramarlo proprio loro, tramite un comunicato stampa di poche parole, quasi freddo. La decisione, hanno raccontato, è stata presa di comune accordo senza liti e drammi familiari. Anzi, tra i due il rispetto e la stima è sempre presente, proprio come il primo giorno.

Non hanno rovinato la pace neanche le voci di un presunto tradimento di Marica Pellegrinelli con Charley Vezza. Il nuovo fidanzato, però, sarebbe apparso solo dopo la rottura con Eros. Così, tutta la famiglia Ramazzotti ha continuato a difenderla ed elogiarla. Sia Eros che la figlia Aurora, insomma, non hanno avuto nessuna intenzione di alimentare quella che per l’ex signora Ramazzotti poteva diventare una vera e propria gogna mediatica.

A distanza di un mese, quindi, non si può che dar atto a quel comunicato stampa di essere stato veritiero. Tra i due ex coniugi è rimasto veramente un bel rapporto, soprattutto, dicono loro, per il bene dei figli. In questi giorni Marica era stata avvistata ad un concerto di Eros e, inoltre, i due avrebbero anche deciso anche di andare in vacanza insieme.

A lanciare l’indiscrezione il giornalista Gabriele Parpiglia, che anticipa quanto apparirà sulla rivista Chi. Le immagini della coppia in vacanza raccontano tutto l’affetto che ancora lega Marica e Eros. A far ritrovare i due un’occasione speciale: il compleanno della figlia Raffaella Maria. Qualche giorno insieme in Sicilia, dove la Pellegrinelli ha deciso di raggiungere Eros per festeggiare insieme l’importante evento.

Sorrisi, complicità e serenità familiare. Un gesto che spiazza e che per qualcuno potrebbe essere il preambolo di un ritorno di fiamma. Probabilmente, però, si tratta solo di quel che resta di dieci anni di amore puro. I due, che erano stati colpiti nel 2009 da un vero e proprio colpo di fulmine, hanno deciso di trasformare la loro passione in complicità per il bene della famiglia. Perché quello che li tiene uniti, l’affetto per i figli, è un legame che neanche la separazione potrà mai spezzare.