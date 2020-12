Maria De Filippi racconta il primo incontro con il figlio: “Ho avuto paura”

editato in: da

Tra le conduttrici più amate del palinsesto televisivo, alla guida di alcune delle trasmissioni più popolari in onda sulla televisione: da Amici a C’è posta per te fino a Uomini e donne, Maria De Filippi negli anni ha costruito una carriera di successo, valorizzata da show che vanno in onda da tanto tempo e cha non smettono mai di macinare consensi. Recentemente la presentatrice si è raccontata al Corriere della Sera in una lunga intervista in cui ha parlato di lavoro, ma anche di fatti più personali.

E in questa occasione ha fatto il punto sulle trasmissioni televisive che conduce. Di Amici, trasmissione che è giunta alla 20 esima edizione, ne ha ripercorso brevemente nascita ed evoluzione: “Piano piano è diventato sempre più un talent”, ha spiegato nell’intervista al Corriere della Sera ricordando che nel corso del tempo sono arrivate le case discografiche e si sono aperte le porte di Sanremo.

Un’intervista a tutto tondo in cui la conduttrice ha parlato delle varie trasmissioni e delle emozioni della sua vita lavorativa, ma non solo. Sul piano televisivo ha spiegato che il giorno della carriera che rivivrebbe è la prima serata di Sanremo: “Perché ero terrorizzata – ha spiegato nell’intervista -, non ho mai avuto un panico così né alla maturità né alla laurea. Avevo la salivazione azzerata, continuavo a camminare con lo sguardo fisso e le labbra che si accartocciavano all’indentro”.

Dal punto di vista personale rivivrebbe, invece, il primo incontro con Gabriele, il figlio adottivo: “Lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?”, ha spiegato nell’intervista al Corriere della Sera. Gabriele Costanzo è stato adottato da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo nel 2002, oggi il giovane lavora nella casa di produzione di famiglia e ha 28 anni. La conduttrice anche in passato aveva parlato del rapporto con il figlio, in un’intervista al settimanale Oggi aveva spiegato: “Mi ha insegnato a essere madre – aveva detto la presentatrice -. Io, crescendolo, ho sempre avuto ben presente quello che avrei voluto avesse fatto mia madre con me”.