Maria De Filippi racconta l’amore per Costanzo e parla del figlio Gabriele

editato in: da

Colonna portante di moltissime trasmissioni targate Mediaset, Maria De Filippi è senza dubbio uno dei volti più amati della televisione italiana. Ma nella sua vita privata è molto riservata e preferisce tenersi lontana dalle luci dei riflettori. Nonostante tutto – o forse proprio per questo – la sua storia d’amore con Maurizio Costanzo continua ad attirare i più curiosi.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, la conduttrice ha deciso di regalare ai suoi fan qualche dettaglio in più su ciò che accade in casa De Filippi – Costanzo, aprendoci le porte del suo cuore. Maria, indiscussa regina di Canale 5, rivela infatti uno dei suoi punti deboli, l’incapacità di tenere a freno la rabbia davanti alle delusioni che inevitabilmente incontra nel suo percorso. E in questo ammira molto suo marito, che al contrario è un esempio di pacatezza. Tanto che per lui ha solo parole bellissime.

“Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui” – confessa Maria De Filippi. “Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano. E io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione, sono una belva”.

È forse proprio queste diversità caratteriali che hanno fatto di loro una coppia solida e duratura: Maria De Filippi ha conosciuto Maurizio Costanzo alla fine degli anni ’80, poco prima che lui annunciasse la separazione dalla sua terza moglie, e nel 1995 sono convolati a nozze. Dopo tanti anni, sono ancora insieme e il loro amore va a gonfie vele. Lo stesso Costanzo aveva avuto modo di dire, alcuni anni fa, che la De Filippi è il suo vero amore: “Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro”.

Nel 2002, Maria e Maurizio hanno preso in affido il piccolo Gabriele, che all’epoca aveva solamente 10 anni. Un affido che si è ben presto trasformato in adozione, portando grande gioia in famiglia. Nell’intervista a Oggi, la De Filippi è tornata a parlare del bellissimo rapporto che la lega a suo figlio, il quale è ormai un adulto e lavora presso la Fascino, società di produzione della conduttrice. Già in passato aveva speso parole splendide per Gabriele: “Ho avuto tantissima paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata. Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme”.