Mara Venier trionfa a Domenica In e spiazza con la confessione su Massimo Ranieri

È ancora una volta record per Domenica In, che con il suo ultimo appuntamento del 2020 conquista i telespettatori e segna ascolti incredibili. Mara Venier porta a casa un nuovo successo: merito delle sue strabilianti interviste, e forse anche di una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La puntata natalizia di Domenica In, andata in onda il 27 dicembre, ha portato in studio tanti grandi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, tra cui il rapper Clementino – impegnato a The Voice Senior – e il celebre ballerino Roberto Bolle. È anche grazie a loro se Mara Venier torna a trionfare con il suo talk show domenicale: l’ultimo appuntamento dell’anno ha infatti realizzato una media di oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, con uno share del 20.2% nella seconda parte del programma. Ancora una volta, Domenica In è uno dei programmi più amati dal pubblico.

Tra i momenti più intensi ed emozionanti della scorsa puntata c’è sicuramente l’intervista a Massimo Ranieri, il quale ha voluto dedicare un bellissimo pensiero alla mamma che non c’è più. E quando il cantante ha intonato la splendida canzone Reginella, grande classico della musica napoletana, Mara Venier si è sciolta in lacrime al ricordo di sua madre: “L’amava e io gliela cantavo sempre. L’ho fatto fino alla fine, anche la mattina che lei se n’è andata”.

Tuttavia, non sono mancati istanti di comicità – d’altronde, zia Mara è una delle conduttrici più simpatiche e spigliate della tv italiana. Ha sorpreso molto la sua confessione riguardante proprio Massimo Ranieri, una rivelazione che ha dato vita ad un siparietto molto divertente: “Sei un vero artista, ogni volta che ti vedo mi emoziono come una bambina” – ha detto la Venier – “Mi spiace non aver avuto una storia con te… Non mi hai mai filato, mi vedevi sempre come una sorellina”.

Questa improvvisa confessione ha lasciato Ranieri per un momento senza parole, ma l’artista si è subito ripreso e ha ribattuto: “Dai, non mettermi in imbarazzo. Avrei avuto l’occasione di corteggiarti, ma tu all’epoca eri fidanzata”. E a quel punto la stessa Mara si è trovata in difficoltà, non riuscendo a ricordare chi fosse il suo compagno di quei tempi. Tutto si è naturalmente concluso con una grande risata, quella che ci mancherà davvero molto se la Venier dovesse veramente lasciare Domenica In, come da tempo ha rivelato.