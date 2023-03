Mara Venier, il ricordo toccante dopo la morte di Costanzo: “Mi si spezza il cuore”

Sono passati solo alcuni giorni dalla scomparsa di Maurizio Costanzo e non può che essere ancora vivo e tangibile il suo ricordo. Lo sa bene Mara Venier, che intervistata dal settimanale Gente, è tornata a parlare del giornalista e del forte legame che li univa, un’amicizia che neanche la morte può riuscire a spezzare.

Mara Venier, le toccanti parole per Maurizio Costanzo

È difficile superare un lutto, specialmente quando a mancare è un caro amico: anche Mara Venier ha dovuto dire addio a Maurizio Costanzo, scomparso all’età di 84 anni lo scorso 24 febbraio. Una perdita enorme per la sua famiglia, per coloro che lo amavano e per tutta la tv italiana, che ha perso uno dei suoi pilastri.

La conduttrice di Domenica In è tornata a ricordare l’amico anche in una recente intervista a Gente, dove ha parlato proprio del forte legame che li univa. I due, come ha raccontato al settimanale, si erano conosciuti grazie al suo ex Jerry Cala e i Gatti di vicolo Miracoli tanti anni fa, ma in occasione particolare Costanzo le era stato accanto inconsapevolmente.

“Attorno ai 20 anni presi un’epatite virale che mi isolò in casa da sola per quaranta giorni – ha spiegato ai microfoni di Gente -. Non avevamo i soldi per comprare la televisione, ma c’era una radio. Ascoltavo Buon pomeriggio il programma che conduceva Costanzo. La prima volta che l’ho incontrato l’ho ringraziato per la compagnia che mi aveva fatto“.

Ovviamente non è mancato un ricordo commosso di Mara, che ha voluto sottolineare quanto amore provasse per l’amico: “L’ho sentito tre settimane fa, aveva la voce di sempre. Dopo la sua scomparsa molte persone a lui vicine mi hanno detto: ‘Non sai quanto bene ti voleva’. Mi si spezza il cuore, anche io gli volevo bene. Nel nostro mestiere capita di incontrare tanta gente, ma solo con alcuni si stabilisce un rapporto di stima, umanità e affetto”.

Mara Venier, la vicinanza a Maria De Filippi

Se non è facile per gli amici cari superare il lutto, lo è ancora di più per la famiglia di Maurizio Costanzo, che deve fare i conti con un’assenza quasi insopportabile. La scomparsa del giornalista è stato un duro colpo soprattutto per Maria De Filippi, che la Venier sente particolarmente vicina. “Che dolore, che squarcio al cuore”, ha dichiarato al settimanale.

Mara ha confessato di vivere il rapporto con il marito Nicola Carraro proprio come la De Filippi lo viveva con Maurizio: “Tra le tante affinità che abbiamo Maria e io c’è anche come abbiamo sempre protetto i nostri mariti, al limite di essere un po’ ‘rompi’. Le attenzioni sul cibo, la dieta, le visite, il riposo. Ci ha avvicinate questo modo identico di concepire la cura verso l’altro, che poi, pensandoci, è un essenziale ingrediente dell’amore”.

Un amore intenso, durato 33 anni e fatto di piccoli gesti, proprio come Alfonso Signorini lo aveva descritto a Silvia Toffanin di recente nel salotto di Verissimo: “Con Maria ridevano tantissimo insieme, tra loro c’era una complicità totale. Credo che Maurizio e Maria erano una delle poche coppie autentiche di chi frequenta questo mondo, si volevano davvero bene. Lei era protettiva, affettuosissima, e lui si perdeva nel suo sguardo”.