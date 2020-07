Mara Venier con la Ferilli e Diaco: risate e battutine col conduttore di Io e Te

editato in: da

Chi la segue con affetto, lo sa: Mara Venier è un concentrato di esuberanza, in grado di far sorridere anche il più duro dei suoi fan. Per questo il divertente siparietto con Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te, sembra quasi voler invitare tutti a prendere le vicende che lo interessano più alla leggera.

Ma andiamo per ordine: nelle ultime settimane Diaco è stato al centro di alcune pungenti osservazioni. Il suo modo di fare schietto e diretto ha fatto sì che una parte di spettatori lo trovasse antipatico, anche se di fatto il conduttore cerca di mettere tutto sé stesso nel suo programma.

Agli onori della cronaca sono saliti non solo lo scontro tra Diaco e Corinne Cléry, ma anche una sua frase ricorrente: Vuoi condurre tu?, pronunciata in due diverse occasioni, una delle quali ha visto protagonista Monica Setta che ha poi replicato.

Dalla replica in questione è nato un vero e proprio caso mediatico, che ha portato il conduttore di Io e te a rispondere e a fare chiarezza anche su battibecchi decisamente più antichi. Fatte queste doverose premesse, torniamo a Mara Venier: la conduttrice ha organizzato una cena informale, in terrazza, con una bellissima vista.

Alla cena hanno partecipato una serie di invitati d’eccezione, tra cui la bellissima Sabrina Ferilli e, appunto, il conduttore Pierluigi Diaco. La serata è andata avanti tra risate e battute, in pieno stile Venier.

A un certo punto però Mara, che da sempre sa farsi amare e che quest’anno è riuscita in imprese titaniche a Domenica In, ha voluto punzecchiare il collega. Nelle sue stories è possibile ascoltarla mentre gli dice:

E soprattutto, te lo posso dire Diaco? Stasera, conduco io!

Una reprise eccellente del tormentone che sta inseguendo Diaco, che però, grazie alla Venier, si è sciolto mostrando il suo lato più simpatico: non solo è scoppiato in una sonora risata, visibilmente divertito, ma ha anche risposto:

Tu sì, sei la più punk di tutte!

La battutina della Venier è palesemente un modo per placare gli animi: mostrando ai suoi fan il lato più scanzonato di Diaco è riuscita nell’intento di distendere, almeno per un po’, la situazione.