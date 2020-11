Live, Barbara D’Urso favolosa col tailleur lampone: è un vulcano di energie

editato in: da

Nuovo appuntamento per Live – Non è la D’Urso, il programma della domenica sera di Canale 5. Uno show che riesce ad attrarre un grandissimo numero di telespettatori grazie ai tanti temi trattati, alla presenza di ospiti e opinionisti attenti e alla grande professionalità della presentatrice, che con grande attenzione cura il format.

Barbara D’Urso, infatti, nonostante gli impegni che la tengono occupata per quasi tutta la settimana, con Domenica Live e Pomeriggio Cinque, dedica al suo programma di punta grande attenzione e molte energie, ricercando argomenti interessanti, spaziando tra temi di cronaca, attualità e spettacolo e proponendo inimmaginabili colpi di scena.

Con stile ed eleganza, così, Barbara D’Urso ha dato il via alla puntata indossando un look, come sempre, mozzafiato. Ha infatti scelto un meraviglioso e sofisticato tailleur color lampone dall’effetto vellutato e dalla scollatura profonda, composto da giacca doppiopetto e un pantalone a palazzo. Basato sui colori dei frutti rossi, inoltre, anche il make-up sfoggiato dalla D’Urso, particolarmente concentrato sugli occhi, così come lo smalto e gli accessori abbinati al completo. La conduttrice, infine, ha optato per dei vistosi orecchini e un anello con una grande e luminosa pietra.

Dopo aver dedicato tutta la prima parte del programma ad informare i telespettatori sull’emergenza sanitaria e sui fatti di cronaca, ascoltando anche i punti di vista del pubblico e degli esperti in studio, la D’Urso, come di consueto, cambia il clima della serata, parlando di gossip e cercando di intrattenere i telespettatori con leggerezza.

Sguardo attento sul Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Barbara D’Urso ha, infatti, deciso di ospitare Massimiliano Morra con la sua fidanzata Dalila, per la prima volta insieme in Tv. Durante il suo percorso nel reality, l’attore ha ammesso di non avere mai avuto, come precedentemente dichiarato, una storia con Adua Del Vesco. Lo ha fatto dopo che una smentita simile era arrivata anche da parte di Gabriel Garko che, svelando il suo segreto, ha confessato di aver finto la relazione con la collega.

Morra, così, ha voluto mettersi alla prova e, con il sostegno della sua fidanzata, ha deciso di affrontare le cinque sfere per rispondere alle domande sul suo passato e sul suo comportamento all’interno della Casa più spiata d’Italia. Occhi puntati anche su un altro ex concorrente del GF Vip, Paolo Brosio, e la sua nuova relazione con Maria Laura De Vitis.

La D’Urso, quindi, è riuscita ancora una volta a presentare argomenti diversi senza mai perdere l’attenzione del pubblico: un vero e proprio vulcano di energie e di idee. Come sorprenderà nel prossimo appuntamento?