Live – Non è la D’Urso, la fidanzata 22enne di Paolo Brosio si confessa

Maria Laura De Vitis, la fidanzata 22enne di Paolo Brosio, è stata ospite di Live – Non è la D’Urso per raccontare il suo legame con il giornalista e concorrente del GF Vip. “Io ho 22 anni e lui ne ha 64. Sono 42 anni di differenza – ha spiegato la giovane star di Instagram a Barbara D’Urso -. Ci siamo conosciuti a Forte dei Marmi perché aveva fatto un evento a scopo benefico. Io ero lì come hostess. Ci siamo conosciuti e il primo bacio c’è stato lì, a Forte dei Marmi. Dopo la serata abbiamo parlato tanto, ci siamo trovati compatibili e il passo avanti c’è stato su una panchina. Ma non era lo stesso giorno, qualche giorno dopo”.

Influencer e modella, la De Vitis è intervenuta in collegamento a Live – Non è la D’Urso perché positiva al Covid. “Paolo e io ci siamo conosciuti a fine estate – ha raccontato -. Lui ha contratto il Covid quindi è stato in isolamento e poi è entrato nella Casa. Non ci siamo visti molto ma abbiamo iniziato una frequentazione. Sono stata l’ultima persona che ha chiamato prima di entrare nella Casa. So che lui mi pensa e so che mi aspetta”. Nonostante sia iniziato da pochissimo tempo, il loro rapporto è diventato da subito molto importante.

“Abbiamo condiviso molti momenti legati alla religione – ha confessato Maria Laura De Vitis -. Siamo andati in chiesa, mi ha fatto benedire, mi ha regalato dei rosari. E abbiamo condiviso momenti non legati alla religione, momenti carnali. Il sentimento sta crescendo. L’ho conosciuto in un momento difficile della mia vita e lui mi sta aiutando. Io non sono credente e lui ha preso questa cosa come una missione”. Attualmente Paolo Brosio si trova nella Casa del GF Vip dove è già finito al centro di polemiche e discussioni. “Vorrei dirgli che lo sto guardando, di fare un po’ meno il lumacone, anche se ci sono tante belle fagiane nella Casa – ha concluso la giovane fidanzata -. Ho tante cose da dire su Paolino, quindi vorrei raccontare il resto una volta che potrò venire in studio. Ho notato che lui dedica molte attenzioni ad Adua, vorrei sapesse che lo guardo e che reagirò in base a quello che vedo”.