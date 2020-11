Live, Loredana Lecciso rinuncia alle nozze con Al Bano

editato in: da

Loredana Lecciso racconta a Live – Non è la D’Urso di aver ormai rinunciato alle nozze con Al Bano Carrisi. I due vivono insieme a Cellino San Marco e hanno due figli: Bido e Jasmine. Il loro amore, arrivato dopo la fine del matrimonio di Al Bano con Romina Power e oggi è più forte che mai. Così tanto che la showgirl e il cantante non sentono la necessità di sposarsi.

“Questa estate i giornali davano per certo che io e Al Bano ci saremmo sposati presto – ha raccontato Loredana, ospite di Barbara D’Urso -. Io non sapevo nulla. Non so neanche perché Al Bano avrebbe detto una cosa del genere. Non c’è in programma una cosa simile, neanche nei prossimi trent’anni. Non abbiamo bisogno di andare in chiesa. Il nostro legame è forte. Siamo sposati mentalmente […] A cosa servono i timbri e le pratiche burocratiche quando abbiamo questo legame così forte?”. Loredana ha poi spiegato che si sarebbe voluta sposare in passato quando i suoi figli erano piccoli, ma che oggi non ne sente più la necessità.

“Viviamo nella nostra realtà, nella nostra casa e con la nostra famiglia – ha aggiunto Loredana Lecciso -. Ci tengo al matrimonio, ma solo quando i nostri figli erano piccoli. Ora sono cresciuti e io con loro. Sono forte delle mie certezze e della vita che ho con lui. Certo, non nego che mi avrebbe fatto piacere, ma oggi le cose sono in una situazione rispetto al passato”. Nel corso della trasmissione la Lecciso si è confrontata con le celebri sfere di Live – Non è la D’Urso insieme alla sorella Raffaella.

Di fronte alle critiche, come sempre, la compagna di Al Bano ha sfoderato una grande ironia. “Eravamo consapevoli di non saper ballare – ha chiarito Raffaella -. Questa è stata la nostra forza. Eravamo ironiche, le prime a ridere di noi”. E Loredana ha aggiunto: “Non ci usavano, eravamo chiamate e retribuite, seguivamo le direttive degli autori, che volevano alleggerire il pubblico […] Raffaella ha fatto la sua tesi di laurea sul trash televisivo, che le è valsa 110 e lode. Abbiamo fatto del trash la nostra arma, non sappiamo cantare e ballare è vero ma è l’autoironia la nostra forza”.