Le Iene, Francesco Arca vittima di uno scherzo

editato in: da

Francesco Arca, ex tronista di Uomini e Donne e attore di successo, è stato vittima dei un scherzo delle Iene. All’artista toscano infatti è stato fatto credere che sua figlia Maria Sole fosse stata ingaggiata per partecipare a un reality per bambini con un un finto casting piuttosto duro. La reazione di Arca è stata piuttosto forte, tanto che le Iene hanno interrotto prima lo scherzo. Francesco è legato ormai da diversi anni a Irene Capuano da cui ha avuto i figli Maria Sole e Brando.

L’attore è molto geloso della primogenita con cui ha un legame speciale come ha spiegato Irene, complice de Le Iene. Per questo motivo Arca si è infuriato dopo aver scoperto che la compagna aveva fatto partecipare ad alcuni casting Maria Sole. Nel video visionato da Francesco la piccola affermava di voler fare la tronista e andare in tv, infine scoppiava a piangere. Una finzione che però ha fatto infuriare moltissimo Francesco.

L’ex tronista di Uomini e Donne si è recato negli uffici in cui erano stati realizzati i casting e ha aggredito immediatamente l’attore delle Iene a termine di un inseguimento. Momenti di tensione che non si sono esauriti nemmeno quando le Iene hanno confessato che si trattava di uno scherzo.

Qualche tempo fa Francesco Arca si era raccontato nello studio di Verissimo dove aveva parlato dell’amore per i suoi figli. “Prima dei miei figli non ero mai stato felice – aveva confessato a Silvia Toffanin -. Sono stato sereno, anche molto sereno, ma mai felice. Avevo paura di provarla la felicità perché temevo finisse. Quando sono nati i miei figli, ho smesso di avere paura. È nato in me un senso di responsabilità che mi ha portato a capire che dovevo smettere di pensare, dovevo agire. Questo mi ha portato ad avere più sicurezza in me stesso e nel lavoro. Ecco perché quando nasce un figlio rinasci anche tu […] Mia figlia Maria Sole è malinconica, bisogna starle dietro, cercare di capirla. Mio figlio somiglia a sua madre Irene. Lei mi sopporta, il suo più grande pregio è l’immensa pazienza nei miei confronti. Sono un uomo complicato, ci vediamo poco e amo molto il silenzio”.