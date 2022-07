Laura Pausini fuori controllo e ubriaca: “Vi avevo detto di essere astemia”

Cosa succede quando una persona che beve poco si “lascia andare” a un bicchiere di vino rosso di troppo? Ce lo mostra Laura Pausini, artista di fama internazionale, amatissima per la sua genuinità e autenticità, e che in questo caso apprezziamo ancor di più, soprattutto perché ha avuto il “coraggio” di condividere il video in cui ha alzato (un po’) il gomito.

Laura Pausini ubriaca in barca: cos’è successo

L’estate, si sa, è il momento in cui ci si allieta insieme ai propri amici, familiari, magari in occasione di una cena in giardino o su una barca, come nel caso di Laura Pausini. Dopo un anno particolarmente pieno di lavoro, soprattutto in concomitanza con l’Eurovision Song Contest 2022, che si è svolto a Torino, ha voluto concedersi dei giorni per sé, insieme a coloro a cui tiene.

Nel video possiamo vedere Laura Pausini come in effetti non l’abbiamo mai vista. Non che non abbia mai riso, ma appare visibilmente ubriaca e fuori controllo, tanto da ridere con le lacrime agli occhi. Allegra, coinvolgente, ma soprattutto “senza pensieri”, e proprio questo suo comportamento ha in parte destato la preoccupazione della figlia Paola, che si è avvicinata a lei cercando di comprendere la situazione.

“È una cosa bellissima“, dice la Pausini, ed è una delle poche cose che ha detto durante il video. L’effetto del vino – si nota che comunque non ha esagerato – in questo caso è leggero e soprattutto disinibito: semplicemente, per la sua serata estiva, l’artista ha voluto bere in compagnia e soprattutto in sicurezza, dal momento in cui si trovava in barca insieme al resto del gruppo.

I commenti al video di Laura Pausini

Il video di Laura Pausini su TikTok è chiaramente diventato virale. Non è nemmeno la prima volta che un suo contenuto sulla nota piattaforma viene visto da milioni di persone in tutto il mondo: è successo anche per un video girato insieme alla figlia Paola, che è nata dalla sua storia d’amore con Paolo Carta. La clip è stata pubblicata il 4 luglio, e ha raggiunto ben 1,7 milioni di visualizzazioni in appena un giorno.

“Ve l’ho sempre detto che sono astemia“, ha scritto nella didascalia. “Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l’acqua“. Ed ecco che l’effetto è servito: per chi non è affatto abituato a bere vino, anche un bicchiere può “dare alla testa” e ottenere un effetto esilarante. Proprio come noi, che non abbiamo potuto fare a meno di ridere, anche i commensali della Pausini si sono divertiti a vederla così: rilassata e senza freni.

Nemmeno a dirlo, i commenti sotto al video sono tantissimi, e spaziano in base al contenuto: “La Pausini ubriaca ci mancava”, c’è chi l’ha trovata “Simpaticissima”, e chi si è sbilanciato, scrivendo “Queste sono le risate che fanno bene ad anima e corpo, ti amo”. Qualcuno l’ha anche invitata a bere più spesso: “Laura, bevi più spesso, ti prego. Sono morta dal ridere”. Ma non credo che rivedremo mai la Pausini in queste vesti, perché l’artista ha replicato così: “Mai più“, con una risatina.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.