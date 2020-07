Laura Chiatti senza trucco: su Instagram mostra tutta la sua bellezza al naturale

editato in: da

La bellezza non ha bisogno di filtri o di make up: Laura Chiatti ne è la prova. Con il suo fascino completamente al naturale, ha pubblicato una foto su Instagram che ha lasciato tutti senza fiato. L’attrice è davvero splendida, e ci regala una lezione importantissima.

Sono molte le star che, in questi ultimi mesi, hanno deciso di mostrare il loro lato più “vero” al pubblico social. Barbara D’Urso, ad esempio, non perde occasione per condividere bellissimi scatti che la ritraggono senza make up, e ogni volta viene osannata dai suoi fan. E che dire di Aurora Ramazzotti, che di recente si è mostrata con tutte le sue piccole imperfezioni, lanciando un messaggio incentrato sul body positive? Ora anche Laura Chiatti si schiera tra le fila di chi vuole mostrare una bellezza naturale, quella che non necessita di alcun ritocco – né prima di scattare la foto né in un secondo momento.

E così, su Instagram ha condiviso uno scatto che ha sorpreso tutti. L’attrice ha scelto un selfie in cui si inquadra leggermente dall’alto, mostrando un volto acqua e sapone e una silhouette fantastica, fasciata da una maxi camicia coloratissima dalla foggia molto semplice. Niente trucco per lei, in questa foto. Soltanto i suoi morbidi capelli biondi che ricadono sulle spalle e un paio di occhi coloro ghiaccio che rapiscono nelle loro profondità.

Anche lei ci lancia un messaggio importante: “Tempo” – scrive Laura Chiatti a didascalia della foto. È il trionfo della bellezza senza filtri, che non cede il passo a questo tempo che scorre, inevitabile. E per lei, a dir la verità, gli anni non sembrano proprio passare: solo un paio di settimane fa ha spento 38 candeline, ma nelle foto in cui si mostra acqua e sapone pare ancora una ragazzina.

In questi giorni, Laura Chiatti si sta godendo un po’ di relax in spiaggia assieme alla sua famiglia: con lei, i figlioletti Pablo ed Enea e il cuginetto Elia, figlio di sua sorella. Marco Bocci è invece impegnato nella sua nuova stagione teatrale con lo spettacolo Lo Zingaro, che racconta del suo incidente automobilistico – un dramma provvidenziale, che gli ha permesso di scoprire per tempo la malattia che lo ha colpito.