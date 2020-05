Lady Diana, Flavio Briatore la ricorda su Instagram: “Un momento speciale”

editato in: da

Flavio Briatore ricorda su Instagram l’incontro con Lady Diana ed emoziona i fan, svelando una foto in cui sorride insieme alla Principessa del Galles e ai principini William e Harry. Imprenditore e star della Formula Uno, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha avuto la fortuna di conoscere l’amata Lady D prima che morisse.

Era il 31 agosto 1997 quando l’auto su cui viaggiava si schiantò contro il tredicesimo pilastro del tunnel dell’Alma, a Parigi. Tre anni prima Diana sorrideva accanto ai figli durante una visita ai box della Formula Uno dove aveva incontrato Flavio Briatore. Nello scatto postato dall’imprenditore, Lady D è splendida e sorridente, con i figli piccoli, affascinati dal mondo delle corse.

“GP d’Inghilterra 1994 – ha scritto l’imprenditore -. Una visita regale ai box della Benetton Formula. La Principessa Diana con i figli, i Principi William e Harry”. Un incontro rimasto nella memoria di Briatore che ha commentato: “Fu un momento davvero speciale”. Una vita, quella di Flavio, segnata dall’incontro con donne belle, ma sopratutto speciali. Non solo Lady Diana, ma anche Naomi Campbell con cui ha vissuto una relazione dal 1998 al 2003.

Qualche giorno fa Briatore ha ricordato la love story con la top model e il loro rapporto. “Come si vive accanto a una donna come Naomi? – ha raccontato -. Evitando la ‘corte’ dei signor sì e tenendola ben salda con i piedi per terra. Quando Naomi sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei. Parlano di Gigi Hadid, ok, bella ragazza, ma poi? In sostanza? Poco, molto poco”. Accanto a lui oggi c’è Elisabetta Gregoraci, ex moglie e mamma di Nathan Falco. La coppia si è separata, ma continua ad avere un legame speciale per il bene del loro unico figlio.

Anche nella Royal Family molte cose sono cambiate. Harry e William sono cresciuti, hanno affrontato la tragedia della morte di Lady Diana e hanno trovato la loro strada nella vita. William ha sposato Kate Middleton, è diventato papà per tre volte, e si prepara a sostituire la Regina Elisabetta. Harry ha fatto la storia del Regno Unito con Meghan Markle, rinunciando al suo ruolo nella Famiglia Reale e trasferendosi a Los Angeles.