Il Commissario Ricciardi, nuovo record: la verità su Enrica e Livia

editato in: da

La terza puntata del Commissario Ricciardi, andata in onda su Rai 1 l’8 febbraio, segna un nuovo risultato positivo, attestandosi ancora una volta come trasmissione più vista della serata. E a brillare, oltre a Lino Guanciale, ci sono Serena Iansiti e Maria Vera Ratti, che interpretano rispettivamente Livia ed Enrica, le donne che si contendono il Commissario dalle nobili origini.

Nemmeno gli scandali del GF Vip e il caso Alda D’Eusanio hanno potuto scalzare dal podio Il Commissario Ricciardi che ha conquistato 5.521.000 spettatori pari al 22.9% di share. Mentre il reality condotto da Alfonso Signorini ha raggiunto 3.692.000 spettatori pari al 21.2% di share. Gli altri programmi della serata sono ben più distanti da questi numeri.

Dunque, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio di Giovanni si conferma il nuovo successo di Rai 1 e di Lino Guanciale, da sempre protagonista di serie amatissime dal pubblico, da Che Dio ci aiuti a Non dirlo al mio capo e L’Allieva. Anzi, proprio la sua decisione di non interpretare più il dottor Guido Conforti innamorato di Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) aveva gettato nello sconforto i suoi fan, subito però ripagati da questa nuova serie.

Ma ad attrarre i telespettatori non sono solo la bravura di Guanciale e le trame avvincenti ambientate nella Napoli degli anni Trenta, i gialli avvolti nel mistero e dalle presenze inquietanti di fantasmi di persone morte di morte violenta. A contendersi la scena e il Commissario Ricciardi ci sono Enrica e Livia.

La prima (Maria Vera Ratti) è la timida vicina di casa del Commissario, i due sono reciprocamente attratti e intrecciano una relazione, per il momento, fatta di sguardi, anche se nella terza puntata Ricciardi si è deciso a scriverle una lettera. Vedremo nel quarto episodio come la ragazza reagirà alla missiva.

Poi c’è Livia, bella, sofisticata, dalle amicizie potenti, con un grande dolore nel cuore per la morte del figlio. Lei è fortemente affascinata da Ricciardi che però ha la mente occupata da Enrica. Lui glielo confessa, ma Livia (Serena Iansiti) non è disposta a cedere alla rivale ed è pronta a lottare per conquistare il Commissario, perché, spiega, ha diritto anche lei di avere un po’ di felicità

In verità i rapporti tra le due attrici sono molto diversi da quelli dei personaggi che interpretano nella fiction. A rivelarlo è Maria Vera Ratti sul suo profilo Instagram.

Condividendo la foto di una scena della terza puntata in cui si incrociano, la Ratti commenta: “In realtà siamo amiche“. “È a’ verità!”, conferma la Iansiti e Maria Vera risponde con dei cuoricini. I fan scrivono: “che bello❤. L amicizia è importantissima perché ti accompagna nel percorso della vita”.

Ma la fiction supera la realtà e subito qualcuno commenta: “Si sì….fino a quando non le scipperai l’uomo”. Difficile ancora stabilire per chi delle due parteggia il pubblico, al momento Enrica e Livia se la giocano alla pari e tutti le trovano entrambe bellissime e bravissime. Ma la vera incognita è chi delle due riuscirà a conquistare l’affascinante Ricciardi.