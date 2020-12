Chi è Hugo, il fratello di Diego Armando Maradona ospite della D’Urso

editato in: da

Hugo è il fratello di Diego Armando Maradona, intervenuto a Live – Non è la D’Urso per parlare della scomparsa del grande calciatore. Diego è apparso in collegamento insieme alla moglie Paola, per raccontare il legame con il campione argentino. Classe 1969, è un allenatore di calcio ed ex calciatore nel ruolo di centrocampista. Proprio come Maradona, anche Hugo ha giocato nel Napoli, militando in seguito nell’Ascoli (nel 1987, anno del suo ingaggio, era in Serie A).

Grazie al suo lavoro di calciatore, ha girato il mondo, vivendo in Italia, Austria, Spagna, Giappone e Argentina. Dopo il ritiro è tornato a Napoli, dove ha diretto per qualche tempo una scuola calcio, in seguito ha allenato diverse squadre, continuando a inseguire la passione per il calcio.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso, Hugo ha difeso la memoria di Maradona. “Mio fratello si è fatto male da solo, non ha chiesto niente a nessuno – ha chiarito -. Ok? Questa è la prima cosa. Parlare così di un uomo che non si può difendere, non mi sembra bello”. L’ex calciatore è scomparso a soli 60 anni e sulla sua morte ci sono ancora numerosi dubbi da sciogliere. “Sono in comunicazione con le mie sorelle – ha spiegato Hugo a Barbara D’Urso -. L’unico che stava accanto a lui era mio nipote, il figlio di mia sorella, che era come un figlio per Diego. C’era l’infermiera, i dottori. Lui non voleva che nessuno entrasse in camera, per questo l’infermiera era fuori dalla porta. Non so cosa è successo”.

“Mi auguro che non sia stata trascurata la vita di mio fratello – ha concluso Hugo – e che non ci siano stati errori dei medici. Ora c’è un’indagine, vedranno gli avvocati e la polizia in Argentina. A me dispiace, perché se è vero quello che stanno dicendo i giornali, mi fa male il doppio perché non meritava di essere lasciato solo. Ma solo non era perché c’era mio nipote, che da molto tempo vive con lui. Quanto ai dottori, ai medici e alle infermiere, le indagini chiariranno cosa è successo”.

Sulla vicenda è intervenuta anche Paola, cognata di Maradona: “Io sono scioccata – ha detto, commossa -, lo sai sono napoletana, per noi è D10s. Non mi spiego cosa è successo. Non lo so”