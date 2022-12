Greta Menchi aggredita da un cane: ha bisogno di un chirurgo plastico

Le storie Instagram di Greta Menchi hanno mandato nel panico i suoi tantissimi follower. La nota influencer, youtuber, cantante e attrice, è stata aggredita violentemente. Morsa da un cane che le ha provocato una vistosa ferita al viso.

Costretta a rivolgersi al pronto soccorso, data la gravità della situazione, ha poi raccontato l’intero accaduto sui social, rassicurando tutti ma, al tempo stesso, risultando visibilmente e comprensibilmente scossa. Rapidamente la sua storia ha fatto il giro del web, considerando anche come vanti numeri da capogiro online, con più di un milione di iscritti su YouTube e cifre anche maggiori su Instagram.

Greta Menchi attaccata da un cane

Nella serata di martedì 27 dicembre Greta Menchi è stata aggredita da un cane. Un attacco tanto rapido quanto devastante. Non ha indicato la razza dell’animale, limitandosi a riportare come i suoi denti fossero affilati come bisturi.

La 27enne youtuber ha raccontato come il tutto sia avvenuto in un secondo. Tanto è bastato, però, per ferirla in maniera grave nella parte di viso tra il labbro superiore e il naso. Corsa subito al pronto soccorso, dove l’hanno suturata, consigliandole poi un consulto con un chirurgo plastico.

Le storie Instagram sono state pubblicate proprio in attesa di questa ulteriore visita. Si è mostrata molto coraggiosa e speranzosa, sperando di non riportare una cicatrice vistosa: “Nella follia, è andata bene. Mi ha morso ma non ha strappato la pelle del viso”.

Greta Menchi: come sta dopo l’incidente

Ore dopo le storie pubblicate poco prima del consulto con il chirurgo plastico, Greta Menchi è tornata sui social per dare ai propri follower su Instagram una seconda parte di questa assurda storia: “Mi rimangio tutto quello che ho detto nelle storie precedenti. Era tutto aperto e mi hanno ricucito per 1 ora. Una cifra di punti. Io sono highlander. Ho superato qualsiasi cosa, con la gamba spezzata a metà e il ginocchio distrutto. Figuratevi”.

Ha poi voluto ringraziare tutti per i messaggi di supporto ricevuti, ribadendo d’essere sconvolta dall’accaduto. Il suo modo d’essere, però, le consente di affrontare tutto ciò con una relativa leggerezza, ha spiegato.

Dopo aver inserito un avvertimento nelle storie, era intenzionata a pubblicare anche una foto della cicatrice, “per i più temerari”, salvo ripensarci dopo le tante condivisioni online della notizia. Ha preferito evitare che gli screen delle sue storie venissero pubblicati ovunque, sui giornali e non solo. Non è sua intenzione far preoccupare i suoi famigliari.

Si è quindi limitata a spiegare quale sia stata la sua più grande paura: “Io sono una giovane attrice e ho visto infrangersi il mio sogno, quando mi sono toccata la faccia. Invece il mio angelo custode mi ha salvato. Sapete che sono un marine e prendo tutto di faccia, con ironia”.

Guarda il lato positivo e sottolinea come in questa fase sia a riposo, in pratica, considerando il periodo festivo. Non ha provini imminenti alle porte e può quindi permettersi di attendere il normale decorso, che non sarà dei più brevi. Importante il messaggio che ha voluto lanciare ai suoi follower: saper reagire alle avversità, rialzarsi e non consentire a nulla di distruggere la propria fiducia in sé e nella vita.