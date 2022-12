Bufera su Ilary Blasi: cosa c’è di vero sulla foto con Giulia Cervelli

Fonte: IPA Ilary Blasi

Si è scatenato un piccolo caso intorno a Ilary Blasi, che stavolta non ha nulla a che fare con lo storico ex Francesco Totti. Ogni mossa della celebre conduttrice è posta sotto la lente d’ingrandimento e uno scatto apparso nelle online ha generato una serie di duri commenti da parte di numerosi hater. Nello scatto la si vede al fianco della dottoressa Giulia Cervelli. Di seguito vi spieghiamo perché questo abbia prodotto tanto clamore.

Ilary Blasi: foto con il chirurgo

Una donna impegnata nel mondo dello spettacolo dovrà sempre fare i conti con i gossip in merito a presunti interventi estetici. Ilary Blasi non fa eccezione e l’attenzione che gli hater hanno su di lei è resa evidente dalle assurde reazioni a una foto pubblicata.

Si tratta di uno scatto che la vede al fianco della dottoressa Giulia Cervelli. Per alcuni ciò rappresenta una prova degli interventi estetici cui, alcuni ritengono, la presentatrice de L’isola dei Famosi, tra gli altri programmi, si sarebbe sottoposta.

Commenti e post su Instagram a sbandierare uno scoop che non esiste. In seguito a questa assurda situazione, la stessa dottoressa Giulia Cervelli si è sentita in obbligo di intervenire. Nelle sue storie scrive quanto segue: “Volevo precisare, riguardo gli articoli che mi coinvolgono, che sono medico chirurgo e non specialista in chirurgia plastica. Attualmente mi sto formando in medicina estetica. I titoli di chirurgo plastico e/o chirurgo estetico, a me attribuiti, sono pertanto non corretti”.

Considerando l’assurdo clima social, la dottoressa ha ben pensato di rimuovere le foto, così da provare a porre un freno a tutto ciò, dopo commenti come “è irriconoscibile” o ancora “si è rovinata”.

La routine di bellezza di Ilary Blasi

Nonostante i continui attacchi social, Ilary Blasi prosegue per la sua strada, come dimostra il fatto che pochi mesi fa, ignorando del tutto chi ama criticare al solo scopo di ferire, siano stati resi noti alcuni suoi trattamenti di bellezza.

Si è sottoposta a un trattamento di micropigmentazione delle labbra, il che ha come effetto quello di colorare leggermente la bocca, ottenendo una sorta di effetto lipstick. Un’operazione (non in senso chirurgico) effettuata da una nota dermopigmentista, specializzata in lips tattoo e non solo.

Prendersi cura di sé e del proprio corpo non dovrebbe scatenare tutto questo astio, in una società civile. Il web, però, continua a offrire spazio a frustrazioni sfogate in maniera verbalmente violenta. Perché mai Ilary Blasi dovrebbe nascondere il proprio apprezzamento per la medicina estetica.

È ciò che consente a lei, così come a molti altri volti noti dello spettacolo, di vantare una pelle ben levigata e priva di macchie e rughe. Regali speciali da fare a sé, per sentirsi meglio. Gli esperti di gossip hanno scoperto facilmente anche la sua clinica preferita, Villa Brasini a Roma.

Proprio qui si è sottoposta, lo scorso settembre, a una seduta di Cfu-elife. Il trattamento prevede l’uso di ultrasuoni, che stimolano il collagene in profondità. In questo modo il viso ottiene un effetto lifting, senza dover ricorrere a punture o interventi. La conduttrice aveva di certo apprezzato, pubblicando una foto nelle sue storie e definendo il macchinario “il mio nuovo migliore amico”.