GF: Francesca Cipriani entra nella casa, affronta la Vignali (e piange)

Per la Cipriani e la Vignali è finalmente arrivata la resa dei conti. Non era andata proprio giù alla prosperosa showgirl la frase di Valentina Vignali, che parlando con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello, l’aveva definita come “la persona più stupida che abbia mai incontrato nella sua vita”.

Su Twitter Francesca aveva commentato ironicamente quell’uscita infelice, approfittando dello scontro avvenuto una settimana prima tra Ivana Icardi e la cestista. A tal proposito aveva scritto: “Lei dovrebbe sapere bene che le cose sui social sono diverse dalla realtà, basta guardare le sue foto…”.

Nei giorni scorsi poi, ospite durante il programma pomeridiano di Barbara D’Urso, ci ha tenuto a ribadire che non ha mai incontrato la Vignali e di non sapere nemmeno chi fosse. E per chi pensava che tutto sarebbe finito lì, non ha fatto i conti con il carattere peperino della showgirl che, piuttosto risentita, ha chiesto e ottenuto un colloquio chiarificatore durante la diretta del lunedì del reality show.

Insomma le premesse per un confronto acceso c’erano tutte. E così è stato: l’inquilina della casa più spiata d’Italia è partita subito all’attacco, rivolgendosi alla Cipriani attraverso un vetro, e confermandole di aver parlato con lei durante una puntata di Pomeriggio 5. L’ha poi attaccata nuovamente: “Si vede che il silicone le è entrato nel cervello”.

La Vignali ha continuato, rincarando la dose e definendola una stupida che punta all’estetica, perché oltre alle generose taglie di seno, non ha contenuti. Francesca dal canto suo, ha replicato che non si giudicano le persone dall’aspetto esteriore, ma le ha vivacemente consigliato di guardare altro e di conoscere le persone per quello che sono realmente, sottolineando come ognuno di noi abbia una storia personale.

Il confronto sembra giungere al termine, ma arriva il colpo di scena: la Cipriani in barba alle regole che le impedivano di entrare nella casa, irrompe con tutta la sua personalità nel loft chiedendo, in lacrime rispetto per la sua persona. Solo l’intervento di Barbara D’Urso, insieme alle parole di Cristiano Malgioglio, hanno posto fine all’ennesimo scontro avvenuto in questa scoppiettante puntata del Grande Fratello.